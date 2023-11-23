 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Путин рассказал об операции «Наемник»

Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции «Наемник»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Страны ОДКБ проводят операцию «Наемник» для борьбы с международным терроризмом. Об этом Владимир Путин рассказал на Совете коллективной безопасности организации.

«Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — сказал президент.

Саммит ОДКБ в Минске с участием Путина. Прямая трансляция
Политика

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ОДКБ Владимир Путин

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
Власти Украины внесли немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны» Политика, 16:00
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах 15:57
В Белоруссии потушили пожар в подземном резервуаре с остатками нефти Общество, 15:52
Десять модных трендов для мужчин и женщин из коллекций ЦУМа Стиль, 15:50
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 15:45
Украинский чемпион мира по кикбоксингу погиб после ранения в Донбассе Спорт, 15:44
Путин рассказал об операции «Наемник» Политика, 15:39
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Верховный суд назвал причины потери права на жилье в соцнайме Недвижимость, 15:39
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 15:34
Песков рассказал, на кого надо давить для переговоров по Украине Политика, 15:24
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 15:22
Пользователь заплатил $3,1 млн комиссии в сети биткоина Крипто, 15:16
Путину предложили уравнять льготы для добровольцев и контрактников Политика, 15:16
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 15:11