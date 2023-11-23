Путин рассказал об операции «Наемник»

Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции «Наемник»

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Страны ОДКБ проводят операцию «Наемник» для борьбы с международным терроризмом. Об этом Владимир Путин рассказал на Совете коллективной безопасности организации.

«Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — сказал президент.

Материал дополняется.