ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

ФСБ во взаимодействии с Росгвардией пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация) в Крыму, сообщили в центре общественных связей службы.

Шестерых участников ячейки задержали. Они «проводили целенаправленную работу» по распространению террористической идеологии в стране и «в процессе конспиративных собраний» вербовали сторонников из числа «местных мусульман», заявили в ведомстве.

Дома у членов организации нашли «значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов», а также средства связи и электронные носители информации, которые, по версии спецслужбы, задержанные использовали в террористической деятельности. Возбуждены уголовные дела (по какой статье, не уточняется). «Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ФСБ.

В августе прошлого года сотрудники службы ликвидировали ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Джанкое и Ялте. В нее входили шестеро россиян, которые, по версии ФСБ, при координации эмиссаров с Украины распространяли в России террористическую идеологию.