На учениях ОДКБ в Белоруссии отразили «прорыв незаконного формирования»

На учениях ОДКБ под Брестом отработали бой с незаконным вооруженным формированием

В Белоруссии идут учения ОДКБ «Боевое братство», они продлятся до 6 сентября. В ходе них военные отразили нападение незаконного вооруженного формирования, по нему условно нанесли удар из гранатометов, стрелкового оружия и ПТРК

Фото: Организация Договора о коллективной безопасности

В Белоруссии накануне, 1 сентября, стартовали оперативно-стратегические учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2023». 2 сентября в рамках маневров на Брестском полигоне был отработан «тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения», сообщает Минобороны республики.

«В ходе розыгрыша военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства с помощью ПТРК (противотанковый ракетный комплекс. — РБК)», — сказано в сообщении.

Учения будут идти до 6 сентября. На церемонии их открытия, которая проходила в Брестской крепости, присутствовали военные из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

В «Боевом братстве» принимают участие свыше 2,5 тыс. военных и 500 единиц вооружений и техники. В числе участников — подразделения вооруженных сил стран — членов ОДКБ, а также формирования сил специального назначения белорусской полиции, органов безопасности и погранкомитета республики и др., сказано на сайте российского Минобороны.

В рамках «Боевого братства» проводятся несколько учений: «Взаимодействие-2023» (с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ), «Поиск-2023» (с силами разведки), «Эшелон-2023» (с силами материально-технического обеспечения), специальное учение «Барьер-2023» (с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения).

В рамках учений «Барьер», к примеру, отрабатывалась борьба с распространением условной биологической угрозы, для чего в месте размещения подразделения развернули карантинную зону. Участники по сценарию проводят неспецифическую биологическую разведку, отбирают пробы, эвакуируют заболевших и проводят обработку военных, техники и вооружений.

Белорусские военные этим летом проводили тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер» (согласно российскому законодательству, создание в стране не предусмотренных законом формирований запрещено — закона о ЧВК в России нет. В Белоруссии за создание таких военных группировок тоже предусмотрена ответственность). Часть вагнеровцев ушла в Белоруссию после мятежа 24 июня. Как заявил президент страны Александр Лукашенко, «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии». Группа зарегистрирована в республике как компания, предоставляющая образовательные услуги.