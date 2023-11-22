 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Путин заявил, что восемь установок С-300 поставлено в Таджикистан

Путин: восемь установок С-300 уже поставлено в Таджикистан
Формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ обсудят на саммите, который пройдет 23 ноября в Минске, заявил президент России. В рамках этого процесса Россия поставила Таджикистану восемь установок С-300
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 (Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости)

Россия в рамках создания общей системы ПВО стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставила в Таджикистан восемь установок С-300, сообщил российский президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок», — уточнил он.

Путин напомнил, что правительство до конца 2023 года должно выпустить распоряжение о продолжении и завершении этой работы с ОДКБ. «Это технический вопрос, но прошу его не упустить из виду и довести до конца», — распорядился он.

По словам главы государства, формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ будет среди основных вопросов саммита, который состоится 23 ноября в Минске.

Спикер парламента Армении отказался ехать на саммит ОДКБ в Минске
Политика
Ален Симонян

Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 21 ноября в Москве. Сначала они провели двусторонние переговоры, а затем консультации продолжились с участием делегаций.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали несколько документов, в том числе план взаимодействия в сфере промышленности и соглашение между национальным исследователь­ским центром «Курчатовский институт» и национальной академией наук Таджикистана о научном и научно-техническом сотрудничестве.

Читайте на РБК Pro
Какие неочевидные причины заставляют вас прокрастинировать
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год
Рисковики — это новые разработчики: кого ищут и сколько платят в банках
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать

Российский президент также сообщил, что на переговорах с Рахмоном обсуждали систему безопасности, включая создание системы ПВО ОДКБ.

В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия повысит боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США восстановить присутствие в Центральной Азии.

В Таджикистане расположена 201-я военная база — крупнейший военный объект России за пределами страны. База дислоцирована в двух городах — Душанбе и Бохтаре. На ней несут службу мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин Таджикистан Россия С-300 поставки оружия ОДКБ

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет С-300
Политика
Захарова предупредила Грецию о последствиях поставок С-300 Украине
Политика
Постпред Крыма предостерег Афины от передачи Украине комплексов С-300
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 15:22
В работе «ВКонтакте» произошел сбой Технологии и медиа, 15:19
Путин объявил 2024 год в России годом семьи Политика, 15:17
ХАМАС сообщил, когда начнется режим прекращения огня Политика, 15:16
ЛДПР передала мандат исключенного Власова экс-депутату Кулиевой Политика, 15:16
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера Аяза Шабутдинова Бизнес, 15:12
Почему к нам «прилипают» теории заговора, легенды и фальшивые новости Pro, 15:11
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 15:11
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 15:09
В Bernstein спрогнозировали сохранение Binance статуса крупнейшей биржи Крипто, 15:08
МВД объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Политика, 15:08
Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год Бизнес, 15:07
Средний сын Кости Цзю завоевал первый чемпионский титул Спорт, 14:59
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 14:58