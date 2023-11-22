Путин: восемь установок С-300 уже поставлено в Таджикистан

Путин заявил, что восемь установок С-300 поставлено в Таджикистан

Формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ обсудят на саммите, который пройдет 23 ноября в Минске, заявил президент России. В рамках этого процесса Россия поставила Таджикистану восемь установок С-300

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 (Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости)

Россия в рамках создания общей системы ПВО стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставила в Таджикистан восемь установок С-300, сообщил российский президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок», — уточнил он.

Путин напомнил, что правительство до конца 2023 года должно выпустить распоряжение о продолжении и завершении этой работы с ОДКБ. «Это технический вопрос, но прошу его не упустить из виду и довести до конца», — распорядился он.

По словам главы государства, формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ будет среди основных вопросов саммита, который состоится 23 ноября в Минске.

Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 21 ноября в Москве. Сначала они провели двусторонние переговоры, а затем консультации продолжились с участием делегаций.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали несколько документов, в том числе план взаимодействия в сфере промышленности и соглашение между национальным исследователь­ским центром «Курчатовский институт» и национальной академией наук Таджикистана о научном и научно-техническом сотрудничестве.

Российский президент также сообщил, что на переговорах с Рахмоном обсуждали систему безопасности, включая создание системы ПВО ОДКБ.

В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия повысит боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США восстановить присутствие в Центральной Азии.

В Таджикистане расположена 201-я военная база — крупнейший военный объект России за пределами страны. База дислоцирована в двух городах — Душанбе и Бохтаре. На ней несут службу мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.