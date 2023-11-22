Путин заявил, что восемь установок С-300 поставлено в Таджикистан
Россия в рамках создания общей системы ПВО стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставила в Таджикистан восемь установок С-300, сообщил российский президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок», — уточнил он.
Путин напомнил, что правительство до конца 2023 года должно выпустить распоряжение о продолжении и завершении этой работы с ОДКБ. «Это технический вопрос, но прошу его не упустить из виду и довести до конца», — распорядился он.
По словам главы государства, формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ будет среди основных вопросов саммита, который состоится 23 ноября в Минске.
Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 21 ноября в Москве. Сначала они провели двусторонние переговоры, а затем консультации продолжились с участием делегаций.
По итогам переговоров лидеры двух стран подписали несколько документов, в том числе план взаимодействия в сфере промышленности и соглашение между национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и национальной академией наук Таджикистана о научном и научно-техническом сотрудничестве.
Российский президент также сообщил, что на переговорах с Рахмоном обсуждали систему безопасности, включая создание системы ПВО ОДКБ.
В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия повысит боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне попыток США восстановить присутствие в Центральной Азии.
В Таджикистане расположена 201-я военная база — крупнейший военный объект России за пределами страны. База дислоцирована в двух городах — Душанбе и Бохтаре. На ней несут службу мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.
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