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Военная операция на Украине ,  
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Чехия определила свою роль в потенциальном конфликте Запада и России

Россию назвали самой серьезной угрозой в новой оборонной стратегии Чехии
Сюжет
Военная операция на Украине
Чехию на случай конфликта нужно подготовить к большому количеству войск НАТО, считают в Минобороны страны. Россия неоднократно заявляла об угрозе со стороны альянса, в том числе из-за планов его расширения за счет Украины
Фото: Bumble Dee / Shutterstock
Фото: Bumble Dee / Shutterstock

Россия названа самой серьезной угрозой в проекте новой оборонной стратегии Чехии, пишет Seznam Zprávy со ссылкой на текст документа. Его уже одобрил государственный совет безопасности страны и в октябре должно утвердить правительство.

«Вероятность вооруженного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников в долгосрочной перспективе», — приводит газета отрывок из проекта оборонной стратегии.

Издание отмечает, что, согласно документу, в случае потенциального конфликта между НАТО и Россией (Чехия входит в альянс с 1999 года) следует ожидать, что страна станет важной транспортной артерией для вооруженных сил своих союзников. В связи с этим территорию Чехии нужно подготовить к возможной переброске большого количества союзных войск, говорится в тексте. «Очевидно, что в рамках любых мер сдерживания или даже операции коллективной обороны через территорию Чешской Республики будут перемещаться десятки тысяч солдат союзников», — отмечает директор отдела оборонной политики и стратегии Минобороны страны Ян Йиреш.

По его словам, Чехия занимает особое положение в оборонных планах альянса в связи с ее географическим положением.

В качестве другой задачи в стратегии называется создание хорошо оснащенных и обученных вооруженных сил. «В результате растущей агрессивности России» для Праги основной задачей служит всесторонняя подготовка к длительной, высокоинтенсивной войне «с технологически развитым противником, обладающим ядерным оружием», отмечается в документе. Военная операция на Украине там называется подтверждением того, что Праге было необходимо вступить в НАТО.

Указание конкретной страны в качестве врага не было распространенным явлением в предыдущие годы, указывает Йиреш. «Это, конечно, отход от того, как чешская и западная оборонная политика определяла свою роль в последние десятилетия, до того как агрессивность и экспансивность России стали полностью очевидны», — считает он.

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Кроме России, как пишет издание, в стратегии также упоминается Китай. По мнению ее авторов, Пекин ставит под сомнение международный порядок, что влечет за собой негативные последствия и для евроатлантической безопасности.

Россия начала военную операцию на Украине в феврале 2022 года. Одной из причин ее проведения президент Владимир Путин называл планы Киева вступить в НАТО. В прошлом году он назвал решение о членстве Украины предрешенным, а последствием этого стало бы, по мнению Путина, размещение на ее территории объектов альянса. «Мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится и, обращаю особое внимание, многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране», — отмечал президент.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Чехия стратегия оборона НАТО Военная операция на Украине
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