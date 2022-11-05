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На Украине сообщили о возвращении 19 пограничников после обмена

Погранслужба Украины: 19 украинских пограничников вернулись домой
Фото: DPSUkr / Telegram
Фото: DPSUkr / Telegram

На Украину после объявленного между Москвой и Киевом обмена пленными вернулись 19 пограничников, сообщила украинская госпогранслужба в своем телеграм-канале.

«19 пограничников вернулись домой», — говорится в сообщении.

3 ноября обмен пленными по формуле «107 на 107» анонсировал глава ДНР Денис Пушилин. В тот же день Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 107 российских военных, которым грозила «смертельная опасность». Пушилин до этого указывал, что в рамках обмена Украине отдадут столько же пленных, в основном военнослужащих ВСУ.

В тот же день информацию об обмене подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, были освобождены, в том числе 101 рядовой и шесть офицеров. Среди вернувшихся на Украину он упомянул военнослужащих ВСУ, ВМС, территориальной обороны, пограничников и сотрудников национальной полиции.

Теги
обмен пограничники Военная операция на Украине
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