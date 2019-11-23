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Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией
По словам министра, заключению договора мешает военный союз Токио с Вашингтоном. Этот вопрос он намерен обсудить с главой японского МИДа, который посетит Россию в декабре
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / РИА Новости)

Заключению мирного договора России и Японии препятствует военно-политический альянс Токио и Вашингтона, заявил журналистам в японской Нагое глава российского МИДа Сергей Лавров. Трансляция его выступления опубликована в Twitter ведомства.

«Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям», — заявил он. Министр напомнил, что при согласовании советско-японской декларации, заключенной в 1956 году, Москва заявила, что реализовать ее можно только после прекращения военного присутствия США на территории Японии.

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Лавров добавил, что Москва передала Токио перечень своих озабоченностей по вопросу безопасности России в связи с альянсом Японии и США. «Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию», — отметил он.

Говоря о деятельности Вашингтона в Азиатско-тихоокеанском регионе, Лавров заявил, что США «не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай». По словам министра, военные альянсы США, в том числе с Японией, будут строиться, исходя из этих угроз. «Но мы, конечно привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации», — добавил он. Как заявил Лавров, вопрос военно-политического союза Токио и Вашингтона станет одной из главных тем визита визита министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москву в декабре.

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Премьер-министр Японии назвал условия для «расцвета» отношений с Россией

Япония и Россия не заключали мирный договор после Второй мировой войны. Власти Токио претендуют на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Россия считает, что эти территории законно перешли в состав СССР по итогам войны. Москва неоднократно заявляла, что не собирается «спускать российский флаг» на Курилах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что Москва и Токио решат вопрос с договором до 2021 года. 20 ноября замглавы МИДа Игорь Моргулов сообщил о «принципиальных расхождениях», которые сохраняются в подзодах Москвы и Токио к заключению договора. Он отметил, что дальнейшее продвижение в переговорах без преодоления расхождений является «очень затруднительным».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Лавров, Япония, мирный договор
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