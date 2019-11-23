Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией

По словам министра, заключению договора мешает военный союз Токио с Вашингтоном. Этот вопрос он намерен обсудить с главой японского МИДа, который посетит Россию в декабре

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / РИА Новости)

Заключению мирного договора России и Японии препятствует военно-политический альянс Токио и Вашингтона, заявил журналистам в японской Нагое глава российского МИДа Сергей Лавров. Трансляция его выступления опубликована в Twitter ведомства.

«Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям», — заявил он. Министр напомнил, что при согласовании советско-японской декларации, заключенной в 1956 году, Москва заявила, что реализовать ее можно только после прекращения военного присутствия США на территории Японии.

Лавров добавил, что Москва передала Токио перечень своих озабоченностей по вопросу безопасности России в связи с альянсом Японии и США. «Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию», — отметил он.

Говоря о деятельности Вашингтона в Азиатско-тихоокеанском регионе, Лавров заявил, что США «не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай». По словам министра, военные альянсы США, в том числе с Японией, будут строиться, исходя из этих угроз. «Но мы, конечно привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации», — добавил он. Как заявил Лавров, вопрос военно-политического союза Токио и Вашингтона станет одной из главных тем визита визита министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москву в декабре.