В МИДе сообщили о сохранении разногласий с Японией по мирному договору

В МИДе сообщили о сохранении разногласий с Японией по мирному договору

В подходах России и Японии к заключению мирного договора сохраняются принципиальные расхождения, сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Его слова передает ТАСС.

«К сожалению, пока эти принципиальные расхождения не преодолены», — заявил Моргулов. По его словам, дальнейшее продвижение в переговорах без преодоления расхождений является «очень затруднительным».

Замминистра отметил, что тема мирного договора будет обсуждаться во время предстоящего в конце декабря визита главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. Кроме того, во время встречи обсудят политическое и экономическое взаимодействие России и Японии, включая вопросы совместной хозяйственной деятельности.

Россия и Япония до сих пор не смогли заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора вокруг принадлежности Курильских островов. Токио претендует на Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, считая острова своими «северными территориями». Москва настаивает, что территории отошли к СССР по итогам Второй мировой войны.