Премьер-министр Японии назвал условия для «расцвета» отношений с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении привести к «расцвету» потенциал российско-японских отношений, передает Tokyo Shimbun.

Для этого, по словам Абэ, необходимо решить территориальные вопросы и заключить мирный договор на основе советско-российской декларации 1956 года. Он также указал на продвижение совместной экономической деятельности с Россией на островах Южных Курил, которые Япония называет «северными территориями».

В начале сентября Абэ встретился с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ВЭФ). По итогам встречи лидеры отметили, что планируют продолжать переговоры по заключению мирного договора.

Токио и Москва до сих пор не могут заключить соглашение по итогам Второй мировой войны из-за спора по поводу принадлежности четырех Южных Курильских островов: островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Эти территории Япония считает своими «северными территориями». Россия неоднократно заявляла, что не собирается «спускать российский флаг» на Курилах.