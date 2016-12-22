В МИДе посоветовали США послушать Лаврова сейчас вместо Шойгу потом

Россия готова к любым вариантам развития ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но победителей в ядерной войне быть не может, напомнили в МИДе

Сергей Лавров (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Россия готова вести полноформатные переговоры о контроле над вооружениями и судьбе Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов.

Тем не менее у Москвы есть варианты действий на любой случай, рассказал в интервью «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков.

По его словам, в Москве рассчитывают, что Вашингтон не будет спорить с тезисом, что победителей в ядерной войне быть не может.

«Мы исходим из того, что таких необдуманных шагов США все же не будут предпринимать. И что в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий… Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет [глава МИД] Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять [министр обороны] Сергей Шойгу», — сказал он.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Россия и США не раз выдвигали взаимные обвинения в нарушении соглашения, подписанного в 1987 году. В конце октября президент США Дональд Трамп объявил, что штаты намерены выйти из соглашения.

Позже этот вопрос обсуждали Путин и помощник Трампа Джон Болтон. Комментируя визит Болтона в Москву, Ермаков отметил, что помощник президента США «приехал ни с чем».

«Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву. И никакого позитива после его визита мы не видим. Возникает вопрос: зачем он приезжал?» — рассказал Ермаков.

Говоря о выходе США из соглашения, президент России Владимир Путин отмечал, что ​ отказ США от стратегических договоров может привести к началу новой гонки вооружений. По его словам, Россию беспокоит судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), а также то, что американский конгресс включил в бюджет расходы на исследовательские и конструкторские работы над ракетами меньшей и средней дальности.

Комментируя эту тему в середине ноября, Путин напомнил, ​что выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию в России гиперзвукового оружия. ​Поэтому и возможный выход США из ДРСМД не останется без ответа, добавил он.