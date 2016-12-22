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Госдеп назвал слова Трампа о выходе из РСМД «предупредительным выстрелом»
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Госдеп назвал слова Трампа о выходе из РСМД «предупредительным выстрелом»
Политика, 15 ноя, 23:40
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Госдеп назвал слова Трампа о выходе из РСМД «предупредительным выстрелом»
После заявления Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности «мяч на половине поля» России, считают в Госдепе. Ранее Россия отрицала нарушение условий соглашения
Фото: Leah Millis / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) было «предупредительным выстрелом» в отношении России, заявила заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон. Об этом сообщает The Washington Times.

«Теперь мяч на их половине поля», — заявила дипломат. ​Она пояснила, что сейчас сотрудники Пентагона, Госдепа и разведывательных ведомств США проводят встречи с европейскими союзниками США, подготавливая их к выходу страны из РСМД. «Мы проговариваем следующие шаги, чтобы убедиться в отсутствии непонимания среди союзников, когда президент примет решение», — рассказала Томпсон.

Американцы, в частности, предоставляют европейским коллегам «ключевую информацию» по мотивам выхода администрации Трампа из договора. «Мы напоминаем союзникам, что Россия в течение пяти лет нарушает договор. Дело не в США и не в НАТО, это из-за нарушения договора Россией», — сказала Топмсон. Она добавила, что Россия «не признает нарушения», несмотря на «убедительные доказательства».

​В октябре Трамп заявил, что собирается выйти из договора, обвинив в нарушении Россией условий соглашения. По мнению американской стороны, Россия ведет разработку ракеты 9М729 (SSC-8), возможная дальность полета которой нарушает условия договора. Замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что Россия не испытывала ракету 9М729 на дальность, нарушающую договор.

Президент Владимир Путин говорил, что в случае демонтажа РСМД будет непонятна и судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). «Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере по контролю за вооружением. Не остается ничего, кроме гонки вооружения», — отмечал Путин.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Госдеп США , Дональд Трамп , ДРСМД
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