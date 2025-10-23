Обломки дрона упали на автобус в Подмосковье
Упавшие обломки дрона задели автобус в Московской области, внутри находились пассажиры, сообщили MSK1 в «Мострансавто».
«Предположительно, обломок БПЛА. Никто не пострадал, пассажиры все целы, водитель цел, пассажиров пересадили в попутный автобус и увезли», — подтвердили РБК в «Мострансавто»
Сама машина получила небольшие повреждения, отметило MSK1.
Где именно произошел инцидент в компании не уточнили. Автобус следовал по маршруту № 402 (Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники»). Маршрут пролегает от станции метро «Котельники» в Люберцах по Новорязанскому шоссе со съездом в сторону Малино около города Бронницы.
Утром 23 октября расчет ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Минобороны сообщало о 139 дронах, уничтоженных за прошедшую ночь.
В Нижегородской области обломки дрона упали на энергообъект, он получил «незначительные повреждения». В Рязанской области обломки упали на одно из предприятий, там начался пожар.
