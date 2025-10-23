Обломки дрона упали на автобус в Подмосковье

Жертв и пострадавших нет, пассажиров довезли на другом автобусе

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Упавшие обломки дрона задели автобус в Московской области, внутри находились пассажиры, сообщили MSK1 в «Мострансавто».

«Предположительно, обломок БПЛА. Никто не пострадал, пассажиры все целы, водитель цел, пассажиров пересадили в попутный автобус и увезли», — подтвердили РБК в «Мострансавто»

Сама машина получила небольшие повреждения, отметило MSK1.

Где именно произошел инцидент в компании не уточнили. Автобус следовал по маршруту № 402 (Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники»). Маршрут пролегает от станции метро «Котельники» в Люберцах по Новорязанскому шоссе со съездом в сторону Малино около города Бронницы.

Утром 23 октября расчет ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Минобороны сообщало о 139 дронах, уничтоженных за прошедшую ночь.

В Нижегородской области обломки дрона упали на энергообъект, он получил «незначительные повреждения». В Рязанской области обломки упали на одно из предприятий, там начался пожар.