Военная операция на Украине


Обломки дрона упали на автобус в Подмосковье

Сюжет
Военная операция на Украине
Жертв и пострадавших нет, пассажиров довезли на другом автобусе
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Упавшие обломки дрона задели автобус в Московской области, внутри находились пассажиры, сообщили MSK1 в «Мострансавто».

«Предположительно, обломок БПЛА. Никто не пострадал, пассажиры все целы, водитель цел, пассажиров пересадили в попутный автобус и увезли», — подтвердили РБК в «Мострансавто»

Сама машина получила небольшие повреждения, отметило MSK1.

Где именно произошел инцидент в компании не уточнили. Автобус следовал по маршруту № 402 (Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники»). Маршрут пролегает от станции метро «Котельники» в Люберцах по Новорязанскому шоссе со съездом в сторону Малино около города Бронницы.

Системы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Политика
Фото:Минобороны России

Утром 23 октября расчет ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Минобороны сообщало о 139 дронах, уничтоженных за прошедшую ночь.

В Нижегородской области обломки дрона упали на энергообъект, он получил «незначительные повреждения». В Рязанской области обломки упали на одно из предприятий, там начался пожар.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Мострансавто Московская область беспилотники
