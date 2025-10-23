 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Китай выразил протест санкциям ЕС и заявил, что он не участник конфликта

МИД Китая выразил протест из-за своих компаний в пакете санкций ЕС против России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Пекин выразил протест после попадания китайских компаний под санкции ЕС из-за «помощи России». В Китае напомнили, что не помогают ни одной из сторон конфликта на Украине. Рестрикции против Пекина были и в предыдущем пакете санкций
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Пекин выражает протест в связи с включением китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь, его слова приводит портал Yicai. ЕС начал вводить рестрикции против Москвы после начала военной операции на Украине.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Китай не является зачинщиком украинского кризиса и тем более не является его участником», — заявил дипломат.

Го Цзякунь добавил, что Китай всегда был привержен посредничеству и содействию переговорам по Украине. А также Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролируем экспорт товаров двойного назначения.

23 октября Евросоюз принял новый пакет санкций против России, включающий запрет на импорт СПГ с 2027 года, а также санкции против еще 117 судов «теневого флота». Меры ЕС также коснутся 45 организаций, по данным Брюсселя, помогавших России обходить санкции, включая 12 компаний в Китае и Гонконге. Кроме того, будет введен полный запрет на операции с пятью российскими банками и расширен запрет на операции с российскими электронными платежными системами.

Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Китай также затронул и предыдущий — 18-й — пакет санкций ЕС против России. Он был принят летом 2025-го. Тогда министр коммерции Китая Ван Вэньтао во время видеоконференции с еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем сделал тому серьезное представление из-за попадания китайских структур под европейские рестрикции.  

Власти Китая отмечали, что ЕС вводит ограничения по «надуманным обвинениям», и призывали немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки. Пекин пообещал принять «необходимые меры» для защиты законных прав и интересов своих организаций.

Россия считает европейские санкции незаконными. В Кремле неоднократно заявляли, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Китай Евросоюз санкции Россия МИД
Материалы по теме
SCMP узнала о росте импорта российской нефти в Китай вопреки давлению США
Экономика
Китай поддержал авиакомпании в споре с США по запрету полетов над Россией
Политика
Китай заявил о готовности «бороться до конца» в торговой войне с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого Спорт, 13:15
Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком Политика, 13:13
Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России Политика, 13:11
После взрыва в Копейске спасатели ищут 12 сотрудников завода Общество, 13:10
КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда Политика, 13:06
Ozon сообщил о восстановлении сайта после сбоя Бизнес, 13:01
Как программирование районов стало ключом к прибыли и качеству жизни РБК Компании, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие регистрации Общество, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти Политика, 12:50
Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5% Город, 12:48
Что ждет нарушителей ПДД с иностранными номерами. Ответ МВД Авто, 12:36
Путин наградил погибшего военкора Зуева орденом Мужества Политика, 12:34
Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка Спорт, 12:34