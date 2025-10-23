Китай выразил протест санкциям ЕС и заявил, что он не участник конфликта

Пекин выразил протест после попадания китайских компаний под санкции ЕС из-за «помощи России». В Китае напомнили, что не помогают ни одной из сторон конфликта на Украине. Рестрикции против Пекина были и в предыдущем пакете санкций

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Пекин выражает протест в связи с включением китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь, его слова приводит портал Yicai. ЕС начал вводить рестрикции против Москвы после начала военной операции на Украине.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Китай не является зачинщиком украинского кризиса и тем более не является его участником», — заявил дипломат.

Го Цзякунь добавил, что Китай всегда был привержен посредничеству и содействию переговорам по Украине. А также Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролируем экспорт товаров двойного назначения.

23 октября Евросоюз принял новый пакет санкций против России, включающий запрет на импорт СПГ с 2027 года, а также санкции против еще 117 судов «теневого флота». Меры ЕС также коснутся 45 организаций, по данным Брюсселя, помогавших России обходить санкции, включая 12 компаний в Китае и Гонконге. Кроме того, будет введен полный запрет на операции с пятью российскими банками и расширен запрет на операции с российскими электронными платежными системами.

Китай также затронул и предыдущий — 18-й — пакет санкций ЕС против России. Он был принят летом 2025-го. Тогда министр коммерции Китая Ван Вэньтао во время видеоконференции с еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем сделал тому серьезное представление из-за попадания китайских структур под европейские рестрикции.

Власти Китая отмечали, что ЕС вводит ограничения по «надуманным обвинениям», и призывали немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки. Пекин пообещал принять «необходимые меры» для защиты законных прав и интересов своих организаций.

Россия считает европейские санкции незаконными. В Кремле неоднократно заявляли, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».