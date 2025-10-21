 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД Словакии заявил о готовности поддержать новые санкции против России

Словакия намерена поддержать 19-й пакет санкций Евросоюза против России, поскольку Еврокомиссия учла замечания страны по ценам на электроэнергию и климатическим целям, заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар. Его слова передает пресс-служба МИД Словацкой Республики

«Мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией, и могу констатировать сегодня: наши предложения более или менее принимаются и включаются в заключения, которые должны быть обсуждены на четвертом заседании Европейского совета», — сказал Бланар.

По словам Бланара, Словакия беспокоится из-за высоких цен на топливо и запрета двигателей внутреннего сгорания в рамках климатической повестки.

В начале октября EUоbserver писал, что Венгрия и Словакия стремятся добиться для себя уступок, из-за чего принятие 19-го пакета санкций ЕС может быть отсрочено. В частности,  Словакия, как автопроизводитель, на самом деле «надеется на обходной путь в законах ЕС», запрещающих двигатели внутреннего сгорания к 2035 году.

Словакия вместе с Венгрией активно закупают российский газ, который поступает по «Турецкому потоку». Отказ от этих поставок приведет к технологическим проблемам, экономическим потерям и в итоге к замедлению экономического роста двух стран, неоднократно предупреждали их правительства.

Россия считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. Президент Владимир Путин указывал, что европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, уже столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Словакия МИД Украина энергетика
