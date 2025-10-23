 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД Чехии назвал следующего премьера стучащей ботинком марионеткой Орбана

МИД Чехии: будущий премьер Бабиш станет использующей вето марионеткой Орбана
На выборах в Чехии победил Андрей Бабиш — союзник Орбана, для получения поста премьера ему придется объединиться с правыми партиями. МИД Чехии предрек антиукраинские заявления и частое использование права вето новым правительством
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Потенциальный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попадет под влияние венгерского премьера Виктора Орбана и своей политикой нанесет ущерб репутации республики, заявил в интервью Politico уходящий чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

«Я чувствую, что Андрей Бабиш... живет мечтой о сильном лидере, который стучит ботинком по столу, говорит «нет», накладывает вето на какие-то действия и делает вид, что добивается для Чехии некоторых преимуществ от Европы. Но реальная европейская политика работает по-другому», — сказал Липавский.

Министр уверен, что внешняя политика Бабиша будет схожа с действиями Орбана, который конфликтует с Еврокомиссией и европейским большинством в самых разных вопросах, он поддержки Украины до верховенства закона. По мнению Липавского, при этом будущий чешский премьер «не будет Орбаном, он будет вести себя как марионетка Орбана».

Андрею Бабишу 71 год. Он уже возглавлял правительство Чехии с 2017 по 2021 год, тогда он ушел в отставку в связи с коррупционным скандалом вокруг его холдинга Agrofert. Бабиш на седьмом месте богатейших людей Чехии, его состояние Forbes оценивает в €4,2 млрд. У Бабиша есть прозвище Бабискони — в честь итальянского миллиардера, ставшего премьер-министром, Сильвио Берлускони.

На выборах, прошедших в начале октября, его партия ANO («Да») заняла первое место, получив 34,54%. Чтобы сформировать правительство, политической силе предстоит вступить в коалицию, единственными вариантами для Бабиша остаются две партии: движение евроскептиков «Автомобилисты для себя» и крайне правой SPD.

Став премьером, Бабиш будет зависеть от двух крайне правых партий «в стиле MAGA» и «Альтернативы для Германии», предупреждает чешский министр.

«Я очень пессимистично отношусь к тому, что Чехия сохранит свое место на мировой арене в плане поддержки Украины, потому что [Бабиш] критикует инициативу по боеприпасам. Он говорит, что не будет выделять Украине никаких новых денег», — добавил Липавский и предупредил об «антиукраинских заявлениях» от нового правительства.

Politico рассказало, почему Чехия может стать «новой головной болью» ЕС
Политика
Андрей Бабиш

Бабиш прежде не делал открыто пророссийских высказываний. «Мы никогда не потащим Чехию на Восток. Я абсолютно исключаю это», — пообещал он на предвыборном митинге. Комментируя инцидент с дронами, замеченными в воздушном пространстве Польши, он отмечал, что Чехия должна прийти Варшаве на помощь, если та активизирует ст. 5 устава Организации Североатлантического договора.

В первый премьерский срок Бабиша отношения Москвы и Праги пережили серьезный кризис. В апреле 2021-го Чехия выслала 18 российских дипломатов, идентифицировав их как сотрудников российской военной разведки и Службы внешней разведки. Россия в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Bloomberg отмечал, что хоть у Бабиша и хорошие отношения с Орбаном и словацким премьером Робертом Фицо, в отличие от них он никогда не поддерживал связей с властями России.

Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Чехия Андрей Бабиш Виктор Орбан Венгрия вето
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
