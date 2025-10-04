Может ли Чехия развернуться к России после выборов

Победу на парламентских выборах в Чехии может одержать партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша, который называет себя трампистом. Как это отразится на внешнеполитическом курсе республики, разбирался РБК

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Поздним вечером 4 октября в Чехии станут известны предварительные результаты выборов в нижнюю палату парламента. Избирательные участки открылись в пятницу — в соответствии с Конституцией республики голосование проходит два дня.

На протяжении нескольких месяцев в опросах лидирует оппозиционная партия «Акция недовольных граждан» (ANO) экс-премьера Андрея Бабиша — ей прочат 30,2%, в то время как правящей ныне правоцентристской коалиции Spolu — 19,9%. На третьем месте крайне правая националистическая «Свобода и прямая демократия» (СПД) с 12,5%. Далее следуют либерально-консервативная STAN (11,5%) и пиратская партия Piráti (9,6%), которые сейчас входят в правительство вместе со Spolu. За ними — крайне левое движение бывших коммунистов «Хватит!» (6,6%) и выступающая против зеленой сделки ЕС партия евроскептиков «Автомобилисты для себя» (6%). Остальные не преодолевают пятипроцентный барьер.

Выборы в 200-местную нижнюю палату парламента Чехии (палату депутатов) проводятся по пропорциональной системе с открытыми списками. Избирательным правом в республике обладают лица, достигшие совершеннолетия как минимум на второй день выборов. Всего в гонке участвуют 26 партий и коалиций. Чтобы пройти в палату депутатов, им необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. В настоящее время в нижней палате парламента заседают девять партий и коалиций. Spolu, STAN и Piráti суммарно располагают 108 мандатами, у ANO — 71.

Каковы предвыборные обещания Бабиша

Накануне выборов премьер-министр Чехии Петр Фиала предупредил, что голосование определит, «останется ли республика частью Запада или дрейфует на Восток». Чехия — парламентская республика, и глава правительства не только координирует работу кабинета, но и представляет страну в ЕС и на международных мероприятиях (вместе с президентом). Президентский пост с 2023 года занимает проевропейски настроенный Петр Павел, в прошлом председатель военного комитета НАТО; глава государства обладает правом вето, но парламент может его легко преодолеть повторным голосованием.

71-летний Бабиш возглавлял правительство Чехии с 2017 по 2021 год. Он ушел в отставку после провала на выборах, обусловленного коррупционным скандалом вокруг его холдинга Agrofert. Тогда Бабиша обвиняли в незаконном получении субсидий ЕС в размере около €2 млн на постройку оздоровительного комплекса, однако в итоге суд оправдал его. На сегодняшний день Бабиш занимает седьмое место среди богатейших людей Чехии — по оценке Forbes, его состояние составляет более €3,3 млрд.

К возможному возвращению Бабиша на пост главы чешского кабинета в ЕС относятся с настороженностью. Он открыто называет себя трампистом и считается одним из главным союзников венгерского премьера Виктора Орбана. Партия Бабиша ANO наряду с Fidesz Орбана входят во вторую крупнейшую фракцию евроскептиков и правых партий Европарламента «Патриоты за Европу» (PfE), образованную после прошлогодних выборов.

Одной из главных своих задач ANO называет отстаивание национальных интересов республики. В ее предвыборной программе, в частности, говорится, что необходимо противостоять попыткам Брюсселя отменить единогласное принятие решений в Евросовете, что поставило бы под удар соблюдение баланса интересов в блоке. Кроме того, ANO активно критикует миграционную политику ЕС и обещает отменить переход на зеленую энергетику.

Что касается оборонной политики, то ANO подчеркивает, что во время ее правления Чехия увеличила военный бюджет страны с 42 млрд крон до 85 млрд крон и обещает способствовать укреплению сильной и мощной армии. В то же время в ANO делают акцент на том, что расходы на оборону «должны быть разумными», и потому обещают пересмотреть такие дорогостоящие программы, как закупка у США истребителей F-35. «Мы сосредоточимся на инвестициях, которые будут эффективными и действительно укрепят наш оборонный потенциал», — говорится в партийном манифесте.

Во внешнеполитическом разделе ANO обещает поддерживать дипломатические шаги по прекращению военного конфликта на Украине и «устранению риска войны в Европе». При этом Бабиш уже пообещал положить конец чешской инициативе по закупке снарядов для Украины (в 2024-м республика смогла поставить Киеву около 1,5 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов, а в этом году объем поставок составит 1,8 млн). По словам лидера ANO, это дорого обходится налогоплательщикам. «У нас здесь нет денег для наших людей. Наша программа направлена на улучшение жизни граждан Чехии... Мы не на Украине», — сказал Бабиш в ходе дебатов на телеканале CNN Prima News.

Как отмечает The Guardian, это заявление Бабиша заставило многих наблюдателей полагать, что в случае победы ANO Чехия присоединится к Венгрии и Словакии, которые выступают против продолжения военной помощи Киеву. Однако, судя по предвыборным опросам, ANO вряд ли удастся заполучить большинство в парламенте, и потому многое будет зависеть от того, кого Бабиш выберет себе в партнеры. Если ему не удастся договориться с умеренными, не исключено, что вступать в коалицию ANO придется с крайне правой СДП и крайне левой «Хватит!». Эти партии объединяют вокруг себя евроскептиков, призывая к проведению референдумов за выход республики из НАТО и ЕС.

На этом фоне противники Бабиша говорят о риске кардинального разворота во внешнеполитическом курсе Праги. Накануне выборов президент Павел призвал европейских партнеров «не бросать Чехию один на один с Россией». Однако в предвыборной программе ANO подчеркивается, что членство в НАТО и прочное трансатлантическое сотрудничество — это «ключ к безопасности» республики. А Бабиш во время дебатов неоднократно исключал возможность выхода как из Североатлантического альянса, так и из ЕС. «Мы никогда не будем рассматривать возможность выхода из Евросоюза. Посмотрите, что случилось с Великобританией! А ведь они ядерная держава. У них есть газ, нефть, рыболовная промышленность. Они дружат с Трампом», — заявил он на одном из предвыборных митингов. Бабиш также исключил возможность коалиции ANO с коммунистами.

Как победа ANO может повлиять на отношения c Россией

На протяжении всей предвыборной гонки Бабишу постоянно приходилось отвечать на обвинения в пророссийской позиции. Издание Novinky опубликовало материал, в котором проанализировало публикации в российских СМИ, которые «с предвкушением» ожидают победы экс-премьера. Однако сам он в комментарии изданию заявил, что ему все равно, что пишут о нем в России. По его словам, во многом это основано на лжи, которую распространяют чешские СМИ.

28 сентября группа чешских аналитиков Online Risk Labs выпустила исследование, в котором указала на возможность внешнего вмешательства в избирательной процесс в республике. Они выявили сотни анонимных аккаунтов на платформе TikTok, которые «распространяли пророссийские нарративы» и выражали поддержку популистским партиям в преддверии выборов. Чешский телекоммуникационный наблюдательный орган CTU заявил, что получил несколько жалоб на ряд аккаунтов в TikTok. Власти страны эту информацию пока не комментировали.

Самого Бабиша едва ли можно поймать на пророссийских высказываниях. «Мы никогда не потащим Чехию на Восток. Я абсолютно исключаю это», — заявил он на предвыборном митинге в городе Кладно, расположенном недалеко от Праги. Комментируя инцидент с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши, Бабиш отмечал, что Чехия должна прийти Варшаве на помощь, если та активизирует ст. 5 устава Организации Североатлантического договора.

Примечательно, что еще в первый премьерский срок Бабиша отношения России и Чехии переживали серьезный кризис. В апреле 2021 года Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, идентифицировав их как сотрудников российской военной разведки и Службы внешней разведки. Россия в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Ведущий научный сотрудник Центра Вишеградских исследований Института Европы РАН Михаил Ведерников отмечает, что предположения о резкой смене курса Чехии в случае победы ANO — явное преувеличение. «Тут нужно посмотреть на предыдущее правление Бабиша. Он проводил исключительно трансатлантическую линию, подчеркивая, что НАТО и ЕС являются ключевыми партнерами Чехии. Кроме того, он активно поддерживал Украину и был одним из первых политиков, которые туда приехали после прихода к власти Владимира Зеленского», — сказал РБК эксперт. По его мнению, заявления Бабиша о необходимости сворачивании инициативы по поставке Киеву артиллерийских снарядов объясняются лишь попыткой привлечь на свою сторону антиукраински настроенных избирателей. Однако на деле это не приведет к серьезному сокращению помощи и тем более ее полному исчезновению, продолжает эксперт.

Что касается чешско-российских отношений, то, как отмечает Ведерников, Прага уже давно не заинтересована в выстраивании прагматичного сотрудничества с Москвой. «Если ранее интерес к России и был, то только в связи с желанием закупать дешевые энергоресурсы. После 2022 года товарооборот между странами сократился примерно на 80%. Экономическое сотрудничество, которое было основой нашего взаимодействия, исчезло, и поэтому чехи в будущем будут относиться к России как к неприоритетной стране», — считает эксперт.

По его оценке, наиболее вероятным исходом выборов можно считать союз ANO c СДП, поскольку Бабиш вряд ли сможет сформировать коалицию с критикующими его ныне правящими силами. «Тем не менее это не значит, что младшие партнеры в лице этих партий станут диктовать ANO свои условия. Если они все-таки попадут в правительство, то из их выступлений исчезнут призывы к выходу из ЕС, и они примут классическую для Чехии политику, основанную на сотрудничестве с НАТО», — заключает Ведерников.

Издания Deník отмечает, что у ANO Бабиша и правящих ныне сил на самом деле гораздо больше общего, чем кажется: они одинаково отмечают важность членства в ЕС и НАТО, выступают за решительный ответ на провокации с дронами и допускают пересмотр зеленого перехода, чтобы перенаправить средства в оборонный сектор. «Если бы лидеры правящих партий и движения ANO прислушались к голосу разума, то они обнаружили бы, что у них немало важных точек соприкосновения», — заключает издание.