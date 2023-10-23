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В Госдуме поддержали дополнительные поправки в закон о выборах президента

Комитет Госдумы поддержал дополнительные поправки в закон о выборах президента
Часть из них касаются проведения голосования на территориях, где действует военное положение. В настоящее время оно объявлено в четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять внесенные ко второму чтению поправки в закон о выборах президента России. Одна из них касается проведения голосования в регионах, где действует военное положение.

Как передает «Интерфакс», согласно поправке, если военное положение введено на части территории страны, выборы главы государства там могут проводиться в соответствии со ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Эта статья, в частности, предусматривает, что, если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан России, их могут отложить по решению ЦИК России.

В свою очередь, замглавы ЦИК Николай Булаев пояснил агентству, что «решение о проведении выборов президента в субъектах России, где введено военное положение, будет приниматься после того, как будут назначены выборы президента и приняты соответствующие поправки в федеральные законы».

В свою очередь, ТАСС отмечает, что изменения вносятся и в саму ст. 10.1 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. Сейчас по ней при введении военного положения глава региона, в котором действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов. В соответствии с поправками эти сроки будут изменены. Теперь глава региона вправе направить в ЦИК предложение о назначении выборов:

  • в органы власти субъекта — не ранее чем за 105 дней и не позднее чем за 95 дней до дня голосования;
  • в органы местного самоуправления — не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней до дня голосования;
  • а в отношении референдума субъекта, местного референдума — в течение пяти дней со дня признания вопроса, выносимого на референдум, соответствующим требованиям законодательства.

Другая поправка предусматривает, что осуществление фото- и (или) видеосъемки в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в воинских частях, допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.

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Военное положение — особый правовой режим, вводимый главой государства в соответствии с Конституцией России в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против страны.

В период действия военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц.

В настоящее время военное положение действует в четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В базе Госдумы (СОЗД) информация по законопроекту пока не обновлена. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что во втором чтении законопроект рассмотрят во вторник, а до конца недели его могут принять и в третьем чтении.

Законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России, группа сенаторов и депутатов внесли в Госдуму 5 октября. Помимо прочего, законопроект уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляет норму о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода. Крашенинников говорил, что законопроект является «точечной донастройкой системы».

Согласно действующему законодательству, выборы главы государства должны пройти в третье воскресенье марта 2024 года. Решение о дате выборов примет Совфед в декабре этого года.

Для Владимира Путина нынешний президентский срок — четвертый. В 2020 году в Конституцию России были внесены поправки, которыми было введено ограничение для одного и того же лица занимать пост главы государства более двух сроков (ранее в Основном законе была формулировка про не «более двух сроков подряд»). Но эти поправки предусматривают обнуление сроков для действующего главы государства и его предшественников.

Путин еще не объявлял об участии в выборах президента (в прошлый раз он сообщил о выдвижении за четыре месяца до голосования), но отмечал, что возможность баллотироваться у него есть. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что политических конкурентов у нынешнего президента сегодня «нет и быть не может».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
выборы президента Госдума поправки ЦИК
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