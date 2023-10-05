Крашенинников: в Госдуму внесли проект с поправками в закон о выборах президента

В Госдуму внесли проект поправок в закон о выборах президента

Уточняются положения о съемке на участках, а также о том, что на заседаниях избиркомов могут присутствовать журналисты, заключившие трудовой договор с редакциями

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной базы.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы», — рассказал глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (цитата по ТАСС).

Законопроект уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляет норму о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода.

Также предлагается уточнить положения, регулирующие фото- и видеосъемку на избирательных участках; установить, что на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

Согласно действующему законодательству, выборы главы государства должны пройти в третье воскресенье марта 2024 года. Решение о дате выборов примет Совфед в декабре этого года.

О том, что глобальные изменения в закон о выборах президента вносить не планируется, 12 сентября рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, сенаторы вместе с сотрудниками Центральной избирательной комиссии (ЦИК) «точечно работают» и анализируют итоги единого дня голосования.

Зампред ЦИК России Николай Булаев ранее анонсировал, что перед выборами президента России могут быть приняты изменения в избирательное законодательство.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ не стал отвечать на вопрос о планах участия в следующих выборах и предложил дождаться решения о дате их проведения. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь выразил уверенность, что на президентских выборах никто не сможет составить конкуренцию Путину.

Источники РБК сообщали, что Кремль еще летом 2021 года начал подготовку к президентским выборам 2024 года. В качестве базового сценария рассматривается выдвижение Путина на новый срок.

В 2020 году в Конституцию России внесли поправки, согласно которым одно и то же лицо не может занимать пост главы государства больше двух сроков. При этом количество президентских сроков Путина обнулилось. Нынешний срок для него четвертый.