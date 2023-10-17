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Политика ,  
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Песков заявил, что конкурентов у Путина «нет и быть не может»

Песков: в настоящий момент конкурентов у Путина нет и быть не может
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России «нет и быть не может».

«Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его говорить — но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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