Песков: в настоящий момент конкурентов у Путина нет и быть не может

Песков заявил, что конкурентов у Путина «нет и быть не может»

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России «нет и быть не может».

«Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его говорить — но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется.