В Кремле начали составлять список доверенных лиц к президентским выборам

Кремль попросил регионы составить списки доверенных лиц на президентских выборах для «кандидата от власти». Для них будут проводить обучение публичным выступлениям, а также «основным смыслам избирательной кампании»

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года. Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, на прошлой неделе регионы отправили их в Москву, рассказали РБК источники, близкие к руководству трех российских субъектов.

В качестве главной задачи доверенного лица Кремль обозначил следующую — «увеличить уровень поддержки кандидата и ни в коем случае не допустить его снижения» в своей аудитории, уточнили два собеседника РБК. В связи с этим граждане, включенные в список доверенных лиц, должны соответствовать нескольким критериям: публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг в своей аудитории (эти показатели должны основываться на социологических данных, пояснил один из источников РБК).

Также доверенным лицам следует быть готовыми участвовать в избирательной кампании и «нести временные издержки», иметь навыки публичных выступлений, опыт участия в дебатах и быть «обучаемыми».

Доверенные лица должны представлять различные сферы общественной жизни, уточнили все три источника РБК. Администрация президента обозначила 15 возможных сфер, сказал один из собеседников и подтвердил еще один. Список, по словам собеседников РБК, звучит так:

Здравоохранение и медицина.

Молодежь.

Религия.

Добровольчество, НКО.

СВО, безопасность, ОПК.

Семья, демография.

Работа с детьми.

IT-сфера и цифровизация.

СМИ.

Городская среда и жилье.

Сельское хозяйство, развитие сельских территорий.

Туризм, ЗОЖ.

Экология и охрана природы.

Промышленность, корпорации, малый, средний и крупный бизнес.

Образование, наука, просвещение.

Но этот список не закрыт, регионы могли включить в состав потенциальных доверенных лиц людей из каких-либо других сфер, уточнил один из источников РБК. К примеру, еще один собеседник сообщил, что в составленном их регионом списке есть деятели культуры.

Кремль уведомил регионы, что для кандидатов в доверенные лица будет проводиться обучение навыкам публичных выступлений, а также «основным смыслам избирательной кампании и ценностям, которые защищает кандидат». Обучение станут проводить в период октября—декабря, уточнил один из источников РБК.

У всех регионов разная квота по списку доверенных лиц, она зависит от числа избирателей, зарегистрированных в субъекте, сказал еще один собеседник РБК.

Составить список потенциальных доверенных лиц попросила свои региональные отделения и «Единая Россия», рассказал РБК собеседник в партии и подтвердил источник, близкий к руководству одного из регионов.

Владимир Путин пока не объявлял об участии в выборах 2024 года, однако в Кремле исходят из того, что президент пойдет на очередной срок, сообщал РБК. О своем решении глава государства может объявить в декабре — после того, как Совет Федерации назначит выборы президента, сказал источник, близкий к Кремлю.

Сам Путин на пленарном заседании ВЭФ 12 сентября, отвечая на вопрос о возможном выдвижении на новый срок, заявил: «В соответствии с законом решение [о выборах президента] парламент должен принять в конце года. Вот когда это решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим».

Согласно закону «О выборах президента» решение о назначении выборов должно быть принято Совфедом не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором выборы проводились в предыдущий раз. Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или «в установленном порядке объявлено рабочим днем», то выборы назначаются на следующее воскресенье. Таким образом, выборы президента должны состояться 17 марта (во вторую неделю месяца отмечается Международный женский день, и россияне будут отдыхать три дня — с 8 по 10 марта).

Кандидат на пост главы государства может назначить до 600 доверенных лиц. Если он баллотируется от партии, то выдвинувшая его политическая сила имеет право назначить еще до 100 доверенных лиц. При этом доверенными лицами не могут быть граждане, которые являются кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии ухода в отпуск на период избирательной кампании.

Одна из ключевых задач доверенных лиц — ведение агитации в пользу своего кандидата.

На выборах 2018 года у Владимира Путина было 476 доверенных лиц. В их числе хоккеист Александр Овечкин, телеведущий Дмитрий Губерниев, актеры Алексей Гуськов и Владимир Машков, певица Лариса Долина, пианист Денис Мацуев, рэпер Тимати, ректор МГУ Виктор Садовничий.