ЦАХАЛ назвала условие отмены наземной операции в секторе Газа

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. Об этом в эфире ABC заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы. <...> Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это (провести наземную операцию. — РБК)», — заявил представитель ЦАХАЛа.

При этом Конрикус не тал отвечать на вопрос о том, почему сухопутная операция была отложена, несмотря на «несколько дней спекуляций», вместо этого заявив, что израильские силы «полностью ликвидируют ХАМАС».

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