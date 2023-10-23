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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ назвала условие отмены наземной операции в секторе Газа

ЦАХАЛ: наземная операция в секторе Газа неизбежна, если ХАМАС не сложит оружие
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. Об этом в эфире ABC заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы. <...> Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это (провести наземную операцию. — РБК)», — заявил представитель ЦАХАЛа.

При этом Конрикус не тал отвечать на вопрос о том, почему сухопутная операция была отложена, несмотря на «несколько дней спекуляций», вместо этого заявив, что израильские силы «полностью ликвидируют ХАМАС».

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
наземная операция сектор Газа ХАМАС Израиль заложники
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