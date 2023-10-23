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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Лидеры стран Запада скоординируют доставку помощи в сектор Газа

США, Италия, Канада и «евротройка» скоординируют действия по помощи сектору Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обязались координировать действия по обеспечению жителей сектора Газа необходимым продовольствием.

«Лидеры приветствовали объявление о первых гуманитарных конвоях, которые доберутся до нуждающихся палестинцев в секторе Газа, и обязались продолжать координировать свои действия с партнерами в регионе для обеспечения устойчивого и безопасного доступа к продовольствию, воде, медицинской помощи и другой помощи, необходимой для удовлетворения гуманитарных потребностей», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома по итогам их совместного звонка.

Помимо этого, лидеры государств «обязались продолжать тесное дипломатическое сотрудничество, в том числе с ключевыми партнерами в регионе, чтобы предотвратить распространение конфликта, сохранить стабильность на Ближнем Востоке и работать над политическим решением и прочным миром».

Они также «подтвердили свою поддержку Израиля и его права на защиту от терроризма» и призвали к соблюдению международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения. Лидеры обязались тесно координировать свои действия по оказанию поддержки своим гражданам в регионе, в частности тем, кто желает покинуть Газу. Кроме того, они приветствовали освобождение двух американских заложников и призвали к освобождению остальных.

22 октября Байден обсудил ситуацию в секторе Газа с премьером Израиля Биньямин Нетаньяху и папой римским Франциском.

20 октября боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» отпустило двух заложниц — мать и дочь из США. В ХАМАС заявили, что их отпустили «по гуманитарным соображениям». Накануне ЦАХАЛ сообщила, что в секторе Газа находятся 212 заложников.

На фоне авиаударов и блокады со стороны Израиля ООН называла гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофой. 19 октября в рамках договоренностей США и Египта был открыт КПП «Рафах», через него уже направили две колонны с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа. 20 октября к «Рафаху» приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и призвал как можно быстрее наладить гуманитарный коридор в анклав.

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