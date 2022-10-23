Белгородский губернатор попросит правительство о помощи из-за обстрела ТЦ

При обстреле ВСУ значительные разрушения получили три торговых центра в Шебекине Белгородской области. Они не были застрахованы, на одном из них был кредит. Гладков может обратиться за помощью для их восстановления к правительству

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о намерении обратиться в правительство России за помощью для восстановления коммерческих объектов в городе Шебекине, которые были повреждены 22 октября в результате обстрела со стороны Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В частности, в результате обстрела пострадали три торговых центра, причем два из них «фактически перестали существовать», пишет Гладков. Все три коммерческих объекта принадлежали одному собственнику и не были застрахованы. Более того, на одном из предприятий был кредит, банк согласился предоставить ТЦ отсрочку выплат по кредиту на год.

Гладков напомнил, что власти направляют из областного бюджета средства на восстановление в полном объеме личного имущества, квартир и домов. Однако решения для данного предприятия пока нет.

«Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть», — написал он в телеграм-канале.

Помимо этого, Гладков сообщил, что при обстреле погибли два человека, в том числе четырнадцатилетний подросток. Еще тринадцать человек пострадали, пять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

«Сегодня в медучреждение обратился еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой, он госпитализирован», — добавил он.

Также пострадало большое количество машин, несколько из них были полностью сожжены. Местные власти проведут оценку и на основании независимой экспертизы примут решение о восстановлении, приобретении или компенсации затрат.

Шебекино попал под обстрел 22 октября. По словам Гладкова, из-за попадания снарядов почти 15 тыс. человек остались без электроэнергии.

Позже глава Белгородской области сообщил, что пожар на гражданских объектах полностью потушен, подразделения МЧС ведут разборку конструкций. Электро-, тепло- и водоснабжение города были полностью восстановлены.

Шебекино — административный центр Шебекинского района, который граничит с Харьковской областью Украины. С начала спецоперации город неоднократно подвергался обстрелам.

Так, 11 октября была атакована подстанция, из-за повреждения трансформатора более 2 тыс. человек остались без энергоснабжения. Гладков 13 октября сообщил об обстреле таможенного пункта пропуска, из-за чего тот «практически перестал существовать».