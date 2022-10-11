Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Минобороны республики.
«В ходе разговора обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, особенно Украина и Сирия», — говорится в сообщении.
Акар напомнил заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости немедленного прекращении огня на Украине для восстановления мира и стабильности в регионе.
Министры также коснулись зернового коридора. Турция еще раз выразила готовность продолжить «вносить свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор».
Кроме того, глава турецкого Минобороны подчеркнул, что первоочередной задачей в Сирии является предотвращение террористической угрозы на севере страны.
Акар и Шойгу общались по телефону в начале мая и в начале июня. Речь шла, в частности, о вывозе зерна из украинских портов. В конце июля министры встречались и говорили об обстановке в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Глава российского военного ведомства обратил внимание коллеги на пребывание американских военных на территории Сирии, которое он назвал нарушением международных норм. По словам Шойгу, на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков.
Россия и Украина по отдельности 22 июля в Стамбуле подписали соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов: Одесса, Черноморск и Южный. Для этого был создан Совместный координационный центр, куда вошли представители Турции, Украины, ООН и России, предоставившие гарантии безопасного движения судов.