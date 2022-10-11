Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 16:08
«Куньлунь» одержал самую крупную в истории победу над «Барысом» в КХЛ Спорт, 19:14
Иркутский кинотеатр выиграл суд у прокатчика «Бэтмена» Технологии и медиа, 19:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:06
Криптобиржа Bittrex была оштрафована на $29 млн за нарушение санкций Крипто, 19:05
Второй день ударов по инфраструктуре в городах Украины. Карта Политика, 18:52
Патриарх Кирилл после перенесенного COVID-19 вернулся к работе Общество, 18:52
Квот мало: как заинтересовать компании в найме людей с инвалидностью Партнерский проект, 18:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:48
Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения Политика, 18:47
Зеленский призвал G7 ввести международную миссию на границу с Белоруссией Политика, 18:43
Брокер «Открытия» отправит обращение от клиентов на разморозку активов Инвестиции, 18:39
Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины Политика, 18:37
Навального в шестой раз поместили в ШИЗО Политика, 18:34
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 18:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу ситуацию вокруг Украины
В частности, Сергей Шойгу и Хулуси Акар коснулись зернового коридора. Турция еще раз выразила готовность продолжить «вносить свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Минобороны республики.

«В ходе разговора обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, особенно Украина и Сирия», — говорится в сообщении.

Акар напомнил заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости немедленного прекращении огня на Украине для восстановления мира и стабильности в регионе.

Министры также коснулись зернового коридора. Турция еще раз выразила готовность продолжить «вносить свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор».

Кроме того, глава турецкого Минобороны подчеркнул, что первоочередной задачей в Сирии является предотвращение террористической угрозы на севере страны.

Акар и Шойгу общались по телефону в начале мая и в начале июня. Речь шла, в частности, о вывозе зерна из украинских портов. В конце июля министры встречались и говорили об обстановке в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Глава российского военного ведомства обратил внимание коллеги на пребывание американских военных на территории Сирии, которое он назвал нарушением международных норм. По словам Шойгу, на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Как продвигаться на Ozon — площадке с мощнейшими рекламными возможностями
Инструкции
Pro
Как контролировать дебиторскую задолженность при помощи CRM
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать
Статьи
Pro
Фото: Vivek Prakash / Reuters Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Инструкции
Pro
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
Инструкции
Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Brendan McDermid / Reuters С чего может начаться крах финансовых рынков — The Economist
Статьи

Россия и Украина по отдельности 22 июля в Стамбуле подписали соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов: Одесса, Черноморск и Южный. Для этого был создан Совместный координационный центр, куда вошли представители Турции, Украины, ООН и России, предоставившие гарантии безопасного движения судов.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сергей Шойгу телефонный разговор Минобороны Турции
Материалы по теме
Главы МИД Турции и Украины обсудили ракетные удары
Политика
Турция отказалась признать присоединение новых регионов к России
Политика
В Турции предсказали испытание «глобальному порядку» из-за России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter