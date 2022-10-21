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Пентагон сообщил, что беседа Шойгу с Остином состоялась по инициативе США

Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Getty Images)

Телефонный разговор министров обороны России Сергея Шойгу и США Ллойда Остина состоялась по инициативе американской стороны, Вашингтон намеревался получить дополнительную информацию о перемещениях российских войск. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

«Одна из причин того, что мы обратились к России, состоит в том, что мы попытались получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит», — сказал Кирби.

Он указал, что данные о перемещениях российских военных США передала украинская сторона.

Разговор глав Пентагона и Минобороны состоялся 21 октября. В российском ведомстве рассказали, что министры обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине. Остин во время разговора призвал сохранять линии связи в условиях боевых действий. Это вторая беседа между Шойгу и Остином за время спецоперации, первая состоялась в мае.

Теги
Персоны
США Пентагон США Сергей Шойгу Ллойд Остин

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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