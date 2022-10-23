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Стремоусов сообщил об отступлении ВСУ из села Безыменное

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Вооруженные силы Украины оставили село Безыменное на Херсонском направлении фронта, заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

«Смертники укровермахта бежали из поселка Безыменное под мощным огнем реактивной и ствольной артиллерии 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России», — говорится в сообщении.

Село находится к северу от Новой Каховки и к северо-востоку от Херсона на правом берегу Днепра.

При этом на этой неделе власти Херсонской области объявили о начале эвакуации мирных жителей. Их просят «незамедлительно» покинуть правый берег Днепра из-за «напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак». По последним данным, эвакуировались уже 25 тыс. человек.

Российские военные установили контроль над Херсонской областью весной в ходе боевых действий, 5 октября после референдума был подписан закон о его присоединении к России. Украина и страны Запада не признают итоги референдумов, Киев обещает вернуть эту территорию себе. В регионе наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью объявлено военное положение.

Теги
Херсонская область Украина Николаевская область ВСУ Кирилл Стремоусов
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