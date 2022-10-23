Экс-министр финансов Греции заявил о неизбежном экономическом крахе ЕС
Бывший министр финансов Греции (с января по июль 2015), депутат от левой партии MeRA Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Европейского союза предопределен. Об этом он рассказал в интервью телеканалу N-tv.
«Компании ЕС платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже есть перебои в производстве и совсем скоро мы увидим, что заводы будут искать новые локации в США или в других странах. Евросоюз находится в глубоком кризисе», — сказал он.
Варуфакис отметил, что уже в ЕС происходит стремительная деиндустриализация, а дальше будет только хуже. К тому же проблема ЕС в том, что «союз» как таковой отсутствует, отметил политик. «Когда дело доходит до беженцев или мигрантов, каждый поступает по-своему. Это же касается и газа. Когда речь заходит о переходе на зеленые технологии, у нас тоже нет согласия», — пояснил он.
После начала спецоперации на Украине, западных санкций против России, сокращения поставок газа в Европу и роста цены на него ЕС столкнулся с энергетическим кризисом и рекордной за несколько десятилетий инфляцией.
В середине октября Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что поставки газа в Европу из России по сравнению с показателями прошлого года сократились на 80%. МВФ прогнозирует снижение роста ВВП в странах Европы с развитой экономикой с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023 году.
Председатель Европарламента Роберта Метсола 21 октября заявила, что бюджету ЕС не хватает ресурсов и гибкости для финансирования новых приоритетов и призвала пересмотреть его. «Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требует, чтобы наша экономика росла. Рост — единственный путь», — подчеркнула она.