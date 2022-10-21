Глава Европарламента указала на долги ЕС и призвала пересмотреть бюджет

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Глобализация — в прошлом. Что ждет мир дальше Pro, 15:06
Лукашенко заявил о близости Третьей мировой войны «как никогда» Политика, 15:01
Курс доллара обвалился ниже ₽61 впервые с 7 октября Инвестиции, 14:57
В Думе предложили усилить наказание за проникновение на объекты силовиков Политика, 14:51
В Новой Зеландии чиновникам запретили употреблять непонятные слова Общество, 14:51
Курс японской иены обновил минимум с 1990 года Инвестиции, 14:51
Как подготовиться к автоматизации управленческого учета Pro, 14:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 14:46
Олимпийская чемпионка назвала россиянку фаворитом Итогового турнира WTA Спорт, 14:42
Собчак сообщила о задержании журналистов у пункта мобилизации в Твери Политика, 14:42
Брянский губернатор назвал полномочия при среднем уровне реагирования Политика, 14:41
Белгородский губернатор сообщил о «массированном обстреле» села Муром Политика, 14:39
Фетисов назвал причину низкого показателя полезности Овечкина Спорт, 14:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:37
Политика ,  
0 

Глава Европарламента указала на долги ЕС и призвала пересмотреть бюджет

Глава Европарламента Метсола предложила пересмотреть бюджет ЕС из-за долгов
Бюджету ЕС не хватает ресурсов и гибкости для финансирования новых приоритетов, считает глава Европарламента Роберта Метсола
Роберта Метсола
Роберта Метсола (Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / Global Look Press)

ЕС не обладает достаточными ресурсами для погашения долга, сформировавшегося за время пандемии коронавируса, и бюджет союза надо пересмотреть, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требует, чтобы наша экономика росла. Рост — единственный путь», — считает она.

Это возвращает Европу к вопросу о снижении цен на энергоносители, что должно помочь вернуться к уверенному росту экономики и смягчить социальные и экономические последствия кризисов, отметила Метсола.

«Это также означает пересмотр бюджета ЕС. Новый MFF [долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы] уже столкнулся с множеством проблем. Ему не хватает ресурсов и гибкости для реагирования на кризисы для финансирования новых приоритетов», — заявила глава Европарламента, добавив, что пересмотр позволит союзу «адаптироваться к времени».

После начала спецоперации на Украине, западных санкций против России, сокращения поставок газа в Европу и роста цены на него ЕС столкнулся с энергетическим кризисом и рекордной инфляцией.

В середине октября Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что поставки газа в Европу из России по сравнению с показателями прошлого года сократились на 80%. МВФ прогнозирует снижение роста ВВП в странах Европы с развитой экономикой с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023 году.

Читайте на РБК Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Фото: Reg Speller / Getty Images Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость
Фото: Андрей Ковалев / РБК «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Фото: Andrew Kelly / Reuters Выручка «дивидендного короля» Procter&Gamble выросла. Чего ждать от акций
Фото: Eliana Aponte / Reuters «Я все смогу»: почему самовнушение не работает
Конец света — только начало. Коллапс глобализации
Не только для запрещенных ресурсов. Чем еще может быть полезен VPN

В формирующихся европейских экономиках рост ВВП снизится с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023 году, считают в фонде. Кроме того, МВФ прогнозирует в 2023 году инфляцию на уровне 6% в развитых европейских экономиках и 12% — в формирующихся.

21 октября страны ЕС достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом. Речь идет о совместной, но добровольной закупке газа, «динамичном ценовом коридоре» и мерах «энергетической солидарности» в случае перебоев с поставками. В заявлении Совета ЕС не упоминаются предельные цены на газ, которые предлагала ввести Еврокомиссия, накануне саммита ЕС Bloomberg писал, что страны решили пока отказаться от внедрения этого механизма.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Европарламент ЕС энергетический кризис
Материалы по теме
Долговая нагрузка россиян на фоне кризиса снизилась впервые за семь лет
Финансы
В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса
Политика
Эрдоган заявил о неверной оценке Западом последствий украинского кризиса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter