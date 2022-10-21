Глава Европарламента указала на долги ЕС и призвала пересмотреть бюджет

Бюджету ЕС не хватает ресурсов и гибкости для финансирования новых приоритетов, считает глава Европарламента Роберта Метсола

Роберта Метсола (Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / Global Look Press)

ЕС не обладает достаточными ресурсами для погашения долга, сформировавшегося за время пандемии коронавируса, и бюджет союза надо пересмотреть, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требует, чтобы наша экономика росла. Рост — единственный путь», — считает она.

Это возвращает Европу к вопросу о снижении цен на энергоносители, что должно помочь вернуться к уверенному росту экономики и смягчить социальные и экономические последствия кризисов, отметила Метсола.

«Это также означает пересмотр бюджета ЕС. Новый MFF [долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы] уже столкнулся с множеством проблем. Ему не хватает ресурсов и гибкости для реагирования на кризисы для финансирования новых приоритетов», — заявила глава Европарламента, добавив, что пересмотр позволит союзу «адаптироваться к времени».

После начала спецоперации на Украине, западных санкций против России, сокращения поставок газа в Европу и роста цены на него ЕС столкнулся с энергетическим кризисом и рекордной инфляцией.

В середине октября Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что поставки газа в Европу из России по сравнению с показателями прошлого года сократились на 80%. МВФ прогнозирует снижение роста ВВП в странах Европы с развитой экономикой с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023 году.

В формирующихся европейских экономиках рост ВВП снизится с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023 году, считают в фонде. Кроме того, МВФ прогнозирует в 2023 году инфляцию на уровне 6% в развитых европейских экономиках и 12% — в формирующихся.

21 октября страны ЕС достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом. Речь идет о совместной, но добровольной закупке газа, «динамичном ценовом коридоре» и мерах «энергетической солидарности» в случае перебоев с поставками. В заявлении Совета ЕС не упоминаются предельные цены на газ, которые предлагала ввести Еврокомиссия, накануне саммита ЕС Bloomberg писал, что страны решили пока отказаться от внедрения этого механизма.