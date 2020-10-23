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В Белом доме объявили о согласии Судана и Израиля нормализовать отношения

Судан стал пятой страной арабского мира после Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна, которая согласилась установить с Израилем дипломатические отношения. Переговоры с последними тремя государствами проходили при активном участии США
Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами Судана и Израиля
Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами Судана и Израиля (Фото: Alex Brandon / AP)

Судан и Израиль договорились о нормализации отношений. Об этом со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщил заместитель его помощника Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль согласились нормализовать отношения. Это еще один серьезный шаг к достижения мира на Ближнем Востоке», — написал Дир в Twitter.

Ранее 23 октября Трамп исключил Судан из списка стран — спонсоров терроризма, сообщается на сайте Белого дома. США включили Судан в соответствующий перечень в 1993 году, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые в том числе ограничивали возможность работы суданских банков с иностранными партнерами.

В качестве условия для исключения из списка стран — спонсоров терроризма Трамп требовал от Судана выплатить компенсации в размере $335 млн гражданам США, которые стали жертвами терактов, и их семьям. По информации Белого дома, эту сумму власти Судана перевели США накануне, 22 октября.

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США обвиняли прежние власти Судана в том, что те поддерживали членов террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), организовавших взрывы у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году. Тогда погибли более 200 человек, в том числе 12 граждан США.

Арабо-израильские конфликты, которые начали возникать с момента создания государства Израиль в 1948 году привели к тому, что более 30 представленных в ООН стран отказались заключать с ним дипломатические отношения. К 1994 году договориться о дипломатических отношениях Тель-Авиву удалось лишь с двумя арабскими странами — с Египтом (по итогам Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года) и с Иорданией (после заключения мирного соглашения 1994 года).

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В августе третьей страной, которая согласилась установить с Израилем полностью урегулированные дипломатические и экономические отношения, стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Примирение было достигнуто после длительных переговоров при активном участии Белого дома и лично Трампа.

Еще через месяц президент США объявил о нормализации отношений Израиля с еще одной арабской страной — Бахрейном. До этого переговоры с королем и наследным принцем этой страны вели советник президента Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь Майк Помпео.

По информации издания Axios, которое ссылается на высокопоставленные источники в ОАЭ, Израиле и администрации президента США, Вашингтон оказывал давление на Бахрейн, чтобы там вслед за ОАЭ подписали соглашение о примирении с Израилем.

После подписания соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном по Израилю запустили ракеты. Ответственность за атаку взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС. «Наш народ будет продолжать борьбу за восстановление всех своих прав. Для нас соглашения не существует», — заявили в организации. Палестина после заключения соглашения отозвала своих послов из ОАЭ и Бахрейна.

Автор
Виктория Полякова
Судан Израиль Дональд Трамп
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