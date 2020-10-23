В Белом доме объявили о согласии Судана и Израиля нормализовать отношения

Судан стал пятой страной арабского мира после Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна, которая согласилась установить с Израилем дипломатические отношения. Переговоры с последними тремя государствами проходили при активном участии США

Дональд Трамп разговаривает по телефону с лидерами Судана и Израиля (Фото: Alex Brandon / AP)

Судан и Израиль договорились о нормализации отношений. Об этом со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщил заместитель его помощника Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль согласились нормализовать отношения. Это еще один серьезный шаг к достижения мира на Ближнем Востоке», — написал Дир в Twitter.

Ранее 23 октября Трамп исключил Судан из списка стран — спонсоров терроризма, сообщается на сайте Белого дома. США включили Судан в соответствующий перечень в 1993 году, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые в том числе ограничивали возможность работы суданских банков с иностранными партнерами.

В качестве условия для исключения из списка стран — спонсоров терроризма Трамп требовал от Судана выплатить компенсации в размере $335 млн гражданам США, которые стали жертвами терактов, и их семьям. По информации Белого дома, эту сумму власти Судана перевели США накануне, 22 октября.