Бахрейн и ОАЭ подписали соглашение с Израилем о нормализации отношений

Выступивший посредником президент США Дональд Трамп назвал соглашение прекрасным событием для всего мира

Дональд Трамп с Абдуллой бен Зайедом, Абдуллатиф Аль-Заяни и Биньямином Нетаньяху (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Зайед аль-Нахайян и глава внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдуллатиф аль-Заяни подписали в Вашингтоне документ о нормализации отношений с Израилем. Со стороны Израиля в церемонии принял участие израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает агентство Reuters.

На церемонии также присутствовал президент США Дональд Трамп, чья страна выступила посредником на переговорах Израиля с двумя арабскими странами. Он назвал этот день прекрасным для всей планеты. По словам Трампа, три страны приблизили наступление ситуации, когда люди всех вероисповеданий будут жить в мире.

Бахрейн и ОАЭ стали первыми государствами, признавшими Израиль с 1994 года. 16 лет назад при посредничестве президента США Билла Клинтона в Вашингтоне было подписано соглашение о нормализации отношений между Израилем и Иорданией. Из других арабских стран об отношениях с Израилем договорился лишь Египет в 1979 году.

Дипломатические источники Jerusalem Post сообщили, что следующими странами, которые пойдут на соглашение с Израилем, могут стать Оман и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде, однако, пока говорили о том, что не готовы к нормализации отношений.