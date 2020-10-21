NYT сообщила о счете Трампа в китайском банке
У президента США Дональда Трампа есть счет в одном из китайских банков наряду со счетами в Ирландии и Великобритании. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, китайский счет не указывается в публичных финансовых отчетах Трампа, поскольку открыт не на него лично, а на компанию Trump International Hotels Management LLC.
Согласно налоговым отчетам, компания в период с 2013 по 2015 год заплатила в Китае $188,5 тыс. налогов. При этом название самого банка не указывается, как и не раскрывается объем средств, который мог пройти через счет в КНР.
Как заявил NYT исполнительный вице-президент Trump Organization Алан Гартен, Trump International Hotels Management LLC завела счет в Китае после открытия местного офиса для уплаты налогов. По словам Гартена, через счет не проходило никаких сделок и транзакций, с него поступил доход всего на несколько тысяч долларов. Сам счет остается открытым, хотя с 2015 года офис компании в КНР фактически бездействует.