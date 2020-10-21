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NYT сообщила о счете Трампа в китайском банке

Счет был открыт в 2013 году компанией, управляющей отелями Трампа. За два года она заплатила в КНР налогов на $188 тыс. В прошлом году Трамп обвинял своего соперника Джо Байдена в связях с Банком Китая
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

У президента США Дональда Трампа есть счет в одном из китайских банков наряду со счетами в Ирландии и Великобритании. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, китайский счет не указывается в публичных финансовых отчетах Трампа, поскольку открыт не на него лично, а на компанию Trump International Hotels Management LLC.

Согласно налоговым отчетам, компания в период с 2013 по 2015 год заплатила в Китае $188,5 тыс. налогов. При этом название самого банка не указывается, как и не раскрывается объем средств, который мог пройти через счет в КНР.

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Фото:Scott Olson / Getty Images

Как заявил NYT исполнительный вице-президент Trump Organization Алан Гартен, Trump International Hotels Management LLC завела счет в Китае после открытия местного офиса для уплаты налогов. По словам Гартена, через счет не проходило никаких сделок и транзакций, с него поступил доход всего на несколько тысяч долларов. Сам счет остается открытым, хотя с 2015 года офис компании в КНР фактически бездействует.

Еще два зарубежных счета Трампа принадлежат компаниям, управляющим полями для гольфа в Ирландии и Шотландии. Они ежегодно отчитываются о многомиллионных доходах.

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В 2019 году агентство Bloomberg писало, что крупнейший государственный банк Китая Industrial & Commercial Bank of China Ltd (ICBC) арендовал три этажа в здании Trump Tower в Нью-Йорке. В американском сенате подобные отношения между Пекином и бизнесом Трампа посчитали конфликтом интересов.

В прошлом году Трамп обвинял своего соперника на президентских выборах демократа Джо Байдена в финансовых связях с Китаем и призывал расследовать это дело. Президент сделал эти заявления после публикации New York Post, в которой рассказывалось о соглашении между Банком Китая и компанией сына Джо Байдена Хантера на $1,5 млрд.

В октябре 2020 года Трамп опроверг информацию о наличии у него долгов перед российскими банками. По словам главы государства, у него есть «небольшие долги по ипотечным кредитам» в некоторых банках, но он «не должен России денег».

Автор
Михаил Котляр
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