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Reuters узнал о планах Трампа рассекретить документы о «помощи» России

Речь идет о материалах, которые оспаривают выводы американских спецслужб о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года. Как утверждают собеседники агентства, против их публикации выступают ЦРУ и Агентство национальной безопасности
Фото:Tom Brenner/Reuters
Фото: Tom Brenner/Reuters

Президент США Дональд Трамп и директор национальной разведки США Джон Рэтклифф намерены как можно скорее рассекретить документы, которые опровергают заключения американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы 2016 года в пользу Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

Против публикации материалов выступают ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ), утверждают собеседники агентства. По их словам, службы опасаются, что публикация документов навредит национальной безопасности и поставит под угрозу методы и источники разведсообщества.

По данным одного из источников агентства, Рэтклифф настаивал на публикации документов в четверг вечером, что совпало бы со временем проведения финальных дебатов между Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом. Другой собеседник агентства счел такой вариант маловероятным.

Как отмечает Reuters, Рэтклифф, занявший пост главы Нацразведки в мае, подвергается обвинениям стороны демократов и некоторых бывших представителей разведки за публикацию секретных материалов, которые, по их мнению, направлены на помощь Трампу в переизбрании. Так, в прошлом месяце Рэтклифф уже представил сенату непроверенные данные, которые противоречили информации о якобы проведенных Россией хакерских атаках в 2016 году, передает агентство.

NYT сообщила о вмешательстве России в выборы в США для помощи Трампу
Политика
Фото:Tom Brenner/Reuters

После президентских выборов в США в 2016 году в течение двух лет шло расследование попыток влияния Москвы на избрание Трампа, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По его итогам Мюллер заключил, что никакого сговора между властями России и Трампом не было. При этом в докладе утверждалось, что Москва вела кампанию по дезинформации и пыталась повлиять на выборы. В Кремле неоднократно отвергали обвинения о каком-либо вмешательстве в выборы в США.

В этом году, перед предстоящими выборами 3 ноября, в Вашингтоне уже не раз звучали опасения по поводу российского вмешательства. 22 октября Рэтклифф сообщил, что Иран и отдельно от него Россия получили «некоторую информацию» о регистрации избирателей, которая можеть быть использована для дезинформации избирателей. Источники NYT рассказали, что российские хакеры якобы уже получили доступ к некоторым федеральным и местным компьютерным сетям в США для влияния на выборы.

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Автор
Анастасия Батманова
Дональд Трамп США
Материалы по теме
NYT сообщила о вмешательстве России в выборы в США для помощи Трампу
Политика
Трамп и Байден вышли на заключительные дебаты. Прямая трансляция
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