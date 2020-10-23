Reuters узнал о планах Трампа рассекретить документы о «помощи» России

Речь идет о материалах, которые оспаривают выводы американских спецслужб о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года. Как утверждают собеседники агентства, против их публикации выступают ЦРУ и Агентство национальной безопасности

Фото: Tom Brenner/Reuters

Президент США Дональд Трамп и директор национальной разведки США Джон Рэтклифф намерены как можно скорее рассекретить документы, которые опровергают заключения американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы 2016 года в пользу Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

Против публикации материалов выступают ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ), утверждают собеседники агентства. По их словам, службы опасаются, что публикация документов навредит национальной безопасности и поставит под угрозу методы и источники разведсообщества.

По данным одного из источников агентства, Рэтклифф настаивал на публикации документов в четверг вечером, что совпало бы со временем проведения финальных дебатов между Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом. Другой собеседник агентства счел такой вариант маловероятным.

Как отмечает Reuters, Рэтклифф, занявший пост главы Нацразведки в мае, подвергается обвинениям стороны демократов и некоторых бывших представителей разведки за публикацию секретных материалов, которые, по их мнению, направлены на помощь Трампу в переизбрании. Так, в прошлом месяце Рэтклифф уже представил сенату непроверенные данные, которые противоречили информации о якобы проведенных Россией хакерских атаках в 2016 году, передает агентство.