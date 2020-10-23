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NYT сообщила о вмешательстве России в выборы в США для помощи Трампу

По данным источников газеты, российским хакерам удалось получить доступ к некоторым базам данных в США. Москва не раз отвергала все обвинения во вмешательстве
Фото:Tom Brenner/Reuters
Фото: Tom Brenner/Reuters

Российские хакеры получили доступ к некоторым федеральным и местным компьютерным сетям в США, что может позволить Москве повлиять на президентские выборы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

«Официальные лица не объяснили, что, по их мнению, планирует предпринять Россия, однако они считают, что целью операций будет помощь президенту Трампу», — говорится в публикации.

На данный момент нет никаких свидетельств того, что российские хакеры изменили какие-либо механизмы подсчета голосов или информацию о регистрации избирателей, сказали собеседники газеты. При этом, по их словам, хакеры могут использовать доступ к сетям для искажения данных, публикации закрытой информации или других мер, чтобы «посеять хаос и сомнения в достоверности результатов».

Накануне, 22 октября, глава Нацразведки США Джон Рэтклифф сообщил, что в ведомстве подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили «некоторую информацию» о регистрации избирателей. По его словам, эти данные могут быть использованы для дезинформации избирателей, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие».

NYT отмечает, что, по ее данным, разведслужбы куда более обеспокоены действиями российских хакеров перед выборами, чем кибератаками из Ирана. Несмотря на это, возможность России изменить итоги подсчета голосов по всей стране ограничена, указали источники.

Кремль ответил на обвинения Нацразведки США в попытке вмешаться в выборы
Политика
Фото:Melissa Sue Gerrits / Getty Images

В Кремле в ответ на заявление Рэтклиффа заявили, что упреки о вмешательстве в выборы сыплются ежедневно, но остаются безосновательными. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, очередные обвинения — это дань политическим процессам в связи с предстоящими президентскими выборами. Ранее в течение года Вашингтон уже несколько раз предупреждал, что Россия может вмешаться в ноябрьские президентские выборы. В Москве подобные сообщения считают «параноидальными».

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Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на них станут нынешний президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Автор
Анастасия Батманова
кибератаки США Дональд Трамп
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Кремль ответил на обвинения Нацразведки США в попытке вмешаться в выборы
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Глава Нацразведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы
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