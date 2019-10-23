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Палата конгресса США одобрила билль о запрете анонимных компаний
Авторы законопроекта называют проблему одной из насущных для национальной безопасности страны и призывают сенат как можно поддержать законопроект
Фото: Erin Scott / Reuters

Палата представителей американского конгресса поддержала законопроект о запрете анонимных компаний. Документ принят 249 голосами, 173 — проголосовали против.

Законопроект, получивший название «О корпоративной прозрачности», был внесен в конгресс в мае этого года. Его авторами выступили Кэролин Мэлони, Питер Кинг и Том Малиновски. Документ требует от компаний раскрывать своих владельцев в момент формирования и далее ежегодно сообщать властям о бенефициарах и возможных изменениях.

«Незаконное использование анонимных подставных компаний является одной из самых насущных проблем национальной безопасности, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся», — сказала Мэлони. По ее словам, в США стало слишком много «темных окон в квартирах в Нью-Йорке». «С этим законопроектом, я надеюсь, что этой практике будет положена конец. Сенат должен принять этот законопроект без промедления», — добавила она.

По версии международной организации Tax Justice Network в 2018 году США заняли второе место в индексе финансовой секретности, опередив Каймановы острова, Сингапур, Люксембург и Панаму и уступив лишь Швейцарии.

Документ направляется на утверждение в сенат. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: конгресс, законы
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