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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Американские конгрессмены внесли билль о запрете анонимных компаний
В конгресс США внесен законопроект, призванный положить конец практике создания в стране анонимных компаний. В отличие от предыдущих таких попыток эта имеет реальные шансы на прохождение, считают эксперты
Фото: Leah Millis / Reuters

8 мая в комитете по финансовым услугам палаты представителей США начнется рассмотрение законопроекта о ликвидации анонимных компаний. Ежегодно в США создается почти 2 млн юрлиц, но только в нескольких штатах информация о бенефициарах раскрывается в обязательном порядке. Поэтому международная организация Tax Justice Network в прошлом году поставила США на второе место в индексе финансовой секретности — впереди Каймановых островов, Сингапура, Люксембурга и Панамы и позади лишь Швейцарии.

Раскрыть истинных владельцев

Законопроект трех конгрессменов — Кэролин Мэлони, Питера Кинга и Тома Малиновски — «О корпоративной прозрачности» был представлен 3 мая. Главное его требование — корпорации и компании с ограниченной ответственностью должны раскрывать своих истинных владельцев в момент формирования и далее ежегодно сообщать властям о бенефициарах и возможных изменениях их состава.

Правда, эта информация должна раскрываться не общественности, а только FinCEN, специализированному подразделению Минфина США. А оно может предоставить эти данные по запросу правоохранительным органам штата, или федеральному учреждению, или финансовым институтам «с согласия клиента» для соблюдения антиотмывочного законодательства.

Это не первый законопроект, призванный обязать американские компании раскрывать бенефициаров. Та же Мэлони вносила аналогичный проект в 2017 году, но тогда он не продвинулся дальше финансового комитета. Вообще же американские борцы за корпоративную прозрачность давно призывают к обязательному раскрытию бенефициаров. Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) еще в 2006 году раскритиковала Соединенные Штаты за отсутствие стандарта по сбору информации о бенефициарных собственниках компаний. С тех пор ситуация практически не изменилась.

Шансы на прохождение

Внесенный законопроект имеет реальный шанс на прохождение, считает бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О’Тул. «Он межпартийный, и главы профильных министерств ключевых американских штатов выступают в поддержку такого законопроекта», — пояснил О’Тул РБК. В частности, в прошлом году предложение обязать компании раскрывать бенефициарных владельцев поддержал Джеффри Баллок, министр штата Делавэр, отвечающий за регистрацию компаний. «Прохождение такого законопроекта поможет побороть ключевой недостаток американской финансовой системы», — считает О’Тул.

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«Абсурдно, что США позволяют преступникам отмывать здесь свои деньги. Мы единственная развитая страна в мире, которая не требует раскрытия информации о бенефициарных владельцах», — заявила Мэлони, внося законопроект. «Слишком долго мы позволяем диктаторам и клептократам прятать свое богатство в анонимных компаниях и в недвижимости на американской земле», — добавил Малиновски.

Некоторые штаты поставили регистрацию анонимных компаний на поток. Самыми привлекательными в этом отношении считаются как раз Делавэр, где корпораций, по оценкам, больше, чем жителей, Нью-Мексико, Вайоминг и Невада.

Лазейка в санкциях

Американский альянс FACT Coalition, выступающий за корпоративную прозрачность, 6 мая опубликовал доклад (.pdf), в котором привел 13 примеров, как за последние годы анонимные компании в США помогали продавать контрафактные телефоны под видом продукции Apple и Samsung, импортировать в США поддельные китайские предметы роскоши, поставлять Пентагону некачественное оборудование, противозаконно сбывать венесуэльскую нефть и т.д.

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Местные эксперты считают, что корпоративная анонимность в числе прочего помогает российским олигархам скрывать свое имущество в США. Этим, по их мнению, ставится под сомнение эффективность и целостность американской санкционной политики. «В конечном счете это [закрытие лазеек по использованию анонимных корпораций] может стать самой эффективной вещью, которую может сделать конгресс, чтобы искоренить и сдержать коварное влияние России и ее кампании по дестабилизации в США», — заявила в сентябре 2018 года эксперт Центра по новой американской безопасности (CNAS) Элизабет Розенберг на слушаниях в сенате.

«Принятие закона о раскрытии информации о бенефициарах осложнит российским лицам, находящимся под санкциями, перемещение денег в Соединенные Штаты», — сказал в конце марта на слушаниях в конгрессе (.pdf) директор некоммерческой организации Financial Integrity Network, бывший советник Минфина США Эрик Лорбер.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: бенефициары, анонимность, FATF, отмывание денег, американские санкции
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