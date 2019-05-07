Американские конгрессмены внесли билль о запрете анонимных компаний

В конгресс США внесен законопроект, призванный положить конец практике создания в стране анонимных компаний. В отличие от предыдущих таких попыток эта имеет реальные шансы на прохождение, считают эксперты

Фото: Leah Millis / Reuters

8 мая в комитете по финансовым услугам палаты представителей США начнется рассмотрение законопроекта о ликвидации анонимных компаний. Ежегодно в США создается почти 2 млн юрлиц, но только в нескольких штатах информация о бенефициарах раскрывается в обязательном порядке. Поэтому международная организация Tax Justice Network в прошлом году поставила США на второе место в индексе финансовой секретности — впереди Каймановых островов, Сингапура, Люксембурга и Панамы и позади лишь Швейцарии.

Раскрыть истинных владельцев

Законопроект трех конгрессменов — Кэролин Мэлони, Питера Кинга и Тома Малиновски — «О корпоративной прозрачности» был представлен 3 мая. Главное его требование — корпорации и компании с ограниченной ответственностью должны раскрывать своих истинных владельцев в момент формирования и далее ежегодно сообщать властям о бенефициарах и возможных изменениях их состава.

Правда, эта информация должна раскрываться не общественности, а только FinCEN, специализированному подразделению Минфина США. А оно может предоставить эти данные по запросу правоохранительным органам штата, или федеральному учреждению, или финансовым институтам «с согласия клиента» для соблюдения антиотмывочного законодательства.

Это не первый законопроект, призванный обязать американские компании раскрывать бенефициаров. Та же Мэлони вносила аналогичный проект в 2017 году, но тогда он не продвинулся дальше финансового комитета. Вообще же американские борцы за корпоративную прозрачность давно призывают к обязательному раскрытию бенефициаров. Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) еще в 2006 году раскритиковала Соединенные Штаты за отсутствие стандарта по сбору информации о бенефициарных собственниках компаний. С тех пор ситуация практически не изменилась.