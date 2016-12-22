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Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона
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Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона
Политика, 21:03
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Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографию с рабочего обеда главы ведомства Сергея Лаврова и помощника президента США Джона Болтона.

«В особняке МИД началась встреча Сергея Лаврова и Джона Болтона в формате рабочего обеда», — написала в описании к фотографии Захарова.

На фото видно, что во встрече, в частности, принимают участие заместители главы МИДа Сергей Рябков и Игорь Моргулов, посол США в России Джон Хантсман.

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Политика

Болтон приехал на переговоры в Россию 21 октября. В рамках визита, который продлится до 23 октября, американский политик должен встретиться с Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу и президентом России Владимиром Путиным.

К настоящему времени Болтон уже успел встретиться с Патрушевым. Их встреча продлилась пять часов. На переговорах обсуждались инициативы по созданию атмосферы доверия между Москвой и Вашингтоном.

Теги: Мария Захарова , Сергей Лавров , Джон Болтон , Сергей Рябков , встреча
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