Болтон назвал сроки проведения встречи бизнес-совета России и США

Первая встреча совместного бизнес-совета России и США пройдет в начале 2019 года. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, мероприятие ожидается в первые три месяца 2019 года.

В середине октября посол России в США Анатолий Антонов в ходе своего визита в Калифорнию рассказал об инициативе Путина по созданию совета предпринимателей двух стран, с которой российский президент выступил по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

На саммите Путин и Трамп договорились о создании «группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса». В конце июля издание Financial Times со ссылкой на российских бизнесменов писало, что они критически воспринимают идею о создании российско-американского бизнес-форума. Это связано с антироссийскими санкциями и политической обстановкой в США, а также неясностью цели этой организации.