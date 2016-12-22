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МИД обвинил США в презрении ко всему миру
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МИД обвинил США в презрении ко всему миру
Политика, 12:51
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МИД обвинил США в презрении ко всему миру
МИД ответил на обвинения Вашингтона в новом «вмешательстве в выборы» и создании «Проекта Лахта», призванного оказать влияние на политику США. По мнению Москвы, все эти заявления нацелены на создание новых предлогов для санкций
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

США, занимаясь «фабрикацией» новых санкций, демонстрируют враждебное отношение к России и презрение ко всему остальному миру. Об этом говорится в комментарии замглавы МИД Сергея Рябкова в связи с предъявленными в США новыми обвинениями во вмешательстве в выборы.

Рябков обвинил Вашингтон в «распространении беспардонной лжи» о вмешательстве России в выборы 2016 года. «В Вашингтоне теперь пытаются разыграть ту же карту в преддверии приближающегося в США дня выборов: 6 ноября американцы будут переизбирать свой конгресс», — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что речь идет о «клеветнической кампании», причины которой кроются во внутриполитических противоречиях в США. По мнению Рябкова, эта кампания «продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию».

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор», — заключил Рябков.

США предъявили первые обвинения за вмешательство в выборы 2018 года
Политика

Накануне Минюст США обвинил россиянку Елену Хусяйнову в сговоре с целью навредить политической системе в США и вмешаться в выборы в 2016 и 2018 годах. По версии Вашингтона, гражданка России была главным бухгалтером «Проекта Лахта», который в Минюсте описывают как «финансируемую олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями, Concord Management and Consulting и Concord Catering, операцию по вмешательству в выборы». Бюджет проекта, утверждают в Минюсте, с января 2016 года по июнь 2018-го составил $35 млн. В рамках «Проекта Лахта» российская сторона создавала тысячи учетных записей в социальных сетях и электронных почтовых ящиков от имени американских граждан — все это, считают в Вашингтоне, было нацелено на оказание влияния на политическую ситуацию в США.​

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: МИД РФ , вмешательство России
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