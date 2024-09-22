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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Число жертв удара Израиля по Бейруту выросло до 45

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Война Израиля с ХАМАС

Число погибших при авиаударе Израиля по пригороду Бейрута 20 сентября увеличилось до 45 человек, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав Ливана. Ранее было известно о 31 погибшем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о точечном ударе по Бейруту днем 20 сентября. По данным ЦАХАЛ, в результате погибли 16 высокопоставленных членов «Хезболлы», включая командира элитного подразделения «Радван» Ибрагима Акиля, руководившего военными операциями «Хезболлы» и причастного к разработке плана вторжения в Галилею на севере Израиля.

«Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю
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Последствия удара Израиля по Ливану

Утром 22 сентября «Хезболла» нанесла несколько ракетных ударов по Израилю. Военные назвали это ответом на взрывы пейджеров в Ливане на прошлой неделе, в результате которых погибли более 30 человек, тысячи получили ранения. Ответственность за атаку «Хезболла» возложила на Израиль, лидер движения Хасан Насрулла заявил, что страна «перешла все красные линии».

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Израиль Бейрут Хезболла погибшие
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