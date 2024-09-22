Число жертв удара Израиля по Бейруту выросло до 45
Число погибших при авиаударе Израиля по пригороду Бейрута 20 сентября увеличилось до 45 человек, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав Ливана. Ранее было известно о 31 погибшем.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о точечном ударе по Бейруту днем 20 сентября. По данным ЦАХАЛ, в результате погибли 16 высокопоставленных членов «Хезболлы», включая командира элитного подразделения «Радван» Ибрагима Акиля, руководившего военными операциями «Хезболлы» и причастного к разработке плана вторжения в Галилею на севере Израиля.
Утром 22 сентября «Хезболла» нанесла несколько ракетных ударов по Израилю. Военные назвали это ответом на взрывы пейджеров в Ливане на прошлой неделе, в результате которых погибли более 30 человек, тысячи получили ранения. Ответственность за атаку «Хезболла» возложила на Израиль, лидер движения Хасан Насрулла заявил, что страна «перешла все красные линии».
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