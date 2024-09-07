Минобороны сообщило о занятии Калиново в ДНР
Российская группировка войск «Центр» заняла населенный пункт Калиново в ДНР, сообщает Минобороны.
В регионе есть несколько сел с таким названием, одно находится в Покровском районе, другое — в Константиновском. В сводке ведомства не уточняется, о каком именно населенном пункте речь. Население первого, по данным на 2001 год, составляло чуть более 200 человек, второго — 600.
В конце августа аналитический проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщал о потере ВСУ контроля над Калиново в Покровском районе. Российские военные 1 сентября отчитывались, что нанесли поражение украинским силам близ населенного пункта.
В сегодняшней сводке говорится также, что центральная группировка войск отразила семь контратак ВСУ, а группировки «Север» и «Запад» нанесли поражение украинским силам на ряде направлений и улучшили тактическое положение в ДНР. За сутки военные поразили цеха по производству компонентов для ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница» (о первом применении этой ракеты-дрона президент Украины Владимир Зеленский рассказывал в конце августа), сбили три авиабомбы Hammer, четыре снаряда HIMARS и 30 дронов.
5 сентября Минобороны отчиталось, что заняло село Заветное на покровском направлении, а накануне — Журавку и Кирово в пригороде Торецка. Президент Владимир Путин говорил, что темпы операции в Донбассе выросли в несколько раз, вопреки атаке ВСУ на Курскую область, начавшейся 6 августа. По словам Путина, российские силы берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами».
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