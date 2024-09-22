Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше 50% техники в Курской области

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область потеряли больше половины задействованной техники, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блицкриг, — больше половины техники уже они потеряли», — сказал он «РИА Новости».

Минобороны России ежедневно отчитывается об отражении атак украинских военных и уничтожении техники. По последним данным ведомства, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 126 танков, 795 боевых бронированных машин, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства и другую технику.

Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».