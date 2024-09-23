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Выборы президента США ,  
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Трамп исключил участие в следующих выборах в случае проигрыша

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Выборы президента США
Трамп заявил, что не будет участвовать в выборах в 2028 году, если проиграет в ноябре. Экс-президент США до этого исключал участие в следующих выборах и в случае победы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Экс-президент США и кандидат на этот пост от республиканцев Дональд Трамп исключил свое участие в следующих выборах в случае проигрыша в ноябре. Об этом он заявил в эфире передачи Full Measure.

Журналистка Шэрил Аткинсон спросила у Трампа, собирается ли он баллотироваться на выборах 2028 года, если проиграет в этом году. «Нет, я так не думаю. Я думаю, что <...> на этом все закончится. Я этого совсем не вижу. Я думаю, надеюсь, что мы добьемся успеха [на этих выборах]», — ответил республиканец.

До этого Трамп говорил, что не будет участвовать в следующих выборах в случае переизбрания.

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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Для Трампа это возможность переизбраться — он руководил страной с 2017 по 2021 год. Его соперница — вице-президент США Камала Харрис, она баллотируется от демократов. Она сменила в качестве кандидата на пост президента США действующего лидера страны Джо Байдена меньше чем через месяц после его провальных дебатов с Трампом в июле.

За небольшой срок Харрис смогла вырваться вперед в предвыборных опросах. Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), по состоянию на 22 сентября, кандидат от демократов лидирует с 48,4%. За Трампа голоса готовы отдать 45,5% потенциальных избирателей.

10 сентября между ними кандидатами прошли первые дебаты, на которых Трамп выступил неудачно, согласно опросам зрителей. Республиканец при этом заявил, что победу одержал он, и отказался от проведения нового телепоединка.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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