Прокуратура напомнила об ответственности за участие в акциях протеста

Участники несанкционированных акций протеста могут быть привлечены к уголовной ответственности, напомнили в столичной прокуратуре. В случае если нарушители окажутся несовершеннолетними, вопросы возникнут к родителям

Фото: Александр Земляниченко / AP

Столичная прокуратура призвала граждан не ходить на несогласованные акции протеста и митинги, а также напомнила об ответственности, в том числе уголовной. По информации надзорного ведомства, в интернете распространяются призывы принять участие в массовой акции в центре Москвы, которая не согласована с властями.

«Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети Интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети Интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что участники несогласованных акций могут быть привлечены к административной ответственности по статьям 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), 20.3.3 КоАП («публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России»), а также к уголовной ответственности по статьям 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») и 212 УК («Массовые беспорядки»), которые предусматривают до 15 лет лишения свободы.

«Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)», — добавили в прокуратуре.

Вслед за прокуратурой о недопустимости участия в несогласованных акциях напомнили в столичной полиции.

«Предупреждаем, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники — привлечены к ответственности. Призываем граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несогласованных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении московского ГУ МВД.

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Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Он назвал это решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», пояснил президент. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призвать планируется 300 тыс. человек.

В тот же день в городах России прошли несанкционированные акции протеста против мобилизации. В МВД тогда сообщили, что на них собралось «крайне незначительное число участников». «Все они [попытки проведения несогласованных акций] пресечены, лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности», — сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.