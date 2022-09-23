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В школах Казахстана исключат предмет, введенный женой Назарбаева

В Казахстане из школьной программы исключат предмет, введенный женой Назарбаева
Предмет «Самопознание» стал обязательным для изучения в школах Казахстана с 2009 года. Приказ о переводе предмета в разряд факультатива подготовило Министерство просвещения страны
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Предмет «Самопознание» официально исключают из обязательной школьной программы Казахстана — приказ о признании утратившей силу программы нравственно-духовного образования подготовило Министерство просвещения, он доступен для публичного обсуждения до 5 октября.

«Признать утратившим силу приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года № 522 «Об утверждении программы нравственно-духовного образования «Самопознание», — говорится в документе.

Согласно приказу программу «Самопознание» исключат из обязательной школьной программы и она станет факультативом.

Предмет «Самопознание» в казахстанскую школьную программу ввели по инициативе Сары Назарбаевой, жены бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сначала в качестве эксперимента (с 2001 года), а потом в качестве обязательной части учебного процесса (с 2009 года).

Согласно приказу от 2018 года «Самопознание» — программа, определяющая цели, содержание, а также инновационные способы функционирования системы воспитания и обучения, обеспечивающей гармоничное интеллектуальное и нравственно-духовное развитие обучающихся.

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Фото:Яков Князев / ТАСС

Назарбаев ушел в отставку с поста президента 20 марта 2019 года, однако сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны. Они были закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом в 2000 году. Преемник Назарбаева на посту главы государства, Касым-Жомарт Токаев после прошедших в январе 2022 года протестов лишил первого президента пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Бывший президент также оставил должность главы правящей партии «Нур Отан».

По итогам референдума, прошедшего в июне этого года, из Конституции Казахстана были исключены положения об особом правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также положения, разрешавшие первому президенту избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Также из Конституции исключалась формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса лидера нации — елбасы. Это позволяло ему участвовать в вопросах внешней и внутренней политики даже после отставки в 2019 году. Сам Назарбаев исключение его упоминания из Конституции поддержал.

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Позднее, 1 сентября 2022 года, Токаев предложил ограничить президентский срок семью годами и запретить переизбрание президента. Парламент Казахстана это предложение поддержал.

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