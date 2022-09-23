В Иркутской области заявили, что ограниченно годные подлежат мобилизации

Граждане с категорией «В» попадают под частичную мобилизацию, но не в первую очередь, заявил Фуженко. В то же время секретарь Совета по правам человека Точенов говорил, что ограниченно годных призывать не будут

Фото: Кошелев Илья / Global Look Press

Ограниченно годные к военной службе россияне подлежат частичной мобилизации, однако «их призовут в последнюю очередь». Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, передает Ircity.

Речь идет о тех, кто имеет категорию «В». Это те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем.

Но прежде всего, по словам Фуженко, мобилизовывать будут граждан, которые соответствуют первому и второму разряду. Среди них — солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет.

О том, что те, кто освобожден от военной службы по состоянию здоровья (категории «B», «Г»), по закону могут быть мобилизованы и призваны во вторую очередь, ранее РБК разъяснили адвокаты. В то же время секретарь Совета по правам человека Александр Точенов говорил, что граждан, признанных ограниченно годными, призывать не будут.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Минобороны намерено призвать 300 тыс. резервистов, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Перечень диагнозов, которые могут стать основанием для освобождения от службы, перечислены в «Расписании болезней» в соответствии с категориями годности. В то же время в Совете Федерации после начала мобилизации предложили исключить оттуда часть заболеваний. Как напомнила сенатор Ольга Ковитиди, сейчас в армию не берут призывников, у которых обнаружено плоскостопие и сколиоз некоторых степеней. «Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», — заявила она.

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