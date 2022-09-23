В Иркутской области заявили, что ограниченно годные подлежат мобилизации
Ограниченно годные к военной службе россияне подлежат частичной мобилизации, однако «их призовут в последнюю очередь». Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, передает Ircity.
Речь идет о тех, кто имеет категорию «В». Это те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем.
Но прежде всего, по словам Фуженко, мобилизовывать будут граждан, которые соответствуют первому и второму разряду. Среди них — солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет.
О том, что те, кто освобожден от военной службы по состоянию здоровья (категории «B», «Г»), по закону могут быть мобилизованы и призваны во вторую очередь, ранее РБК разъяснили адвокаты. В то же время секретарь Совета по правам человека Александр Точенов говорил, что граждан, признанных ограниченно годными, призывать не будут.
Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Минобороны намерено призвать 300 тыс. резервистов, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
Перечень диагнозов, которые могут стать основанием для освобождения от службы, перечислены в «Расписании болезней» в соответствии с категориями годности. В то же время в Совете Федерации после начала мобилизации предложили исключить оттуда часть заболеваний. Как напомнила сенатор Ольга Ковитиди, сейчас в армию не берут призывников, у которых обнаружено плоскостопие и сколиоз некоторых степеней. «Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», — заявила она.
Юрист Павел Чиков рекомендовал перед медицинским освидетельствованием в военкомате обследоваться самостоятельно и собрать максимум документов.