ЕС обсудит отмену права вето на антироссийские санкции

Politico узнала, что ЕС обсудит отмену права стран на вето против антироссийских санкций

ЕС может отказаться от принципа единогласного принятия решений, заменив его принципом простого большинства. За отмену права вето для стран выступали Боррель и Шольц. Захарова заявила, что «это и есть либеральный тоталитаризм»

Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия внешнеполитических решений, сообщила Politico.

Согласно этому принципу, каждая страна-участница Евросоюза имеет право вето, которым может воспользоваться в том числе при согласовании антироссийских санкций. В частности, таким правом воспользовалась Венгрия, когда ЕС весной прорабатывал ограничения на российскую нефть. В том числе из-за Будапешта решение вопроса затянулось на полтора месяца. В итоге Венгрия добилась для себя особых условий и сняла вето, а эмбарго было одобрено.

Теперь же в ЕС хотят обсудить возможность отмены или ограничения права вето и заменить единогласный принцип принятия внешнеполитических решений принципом простого большинства, когда достаточно поддержки более половины государств объединения.

За отмену принципа единогласного принятия решений в ЕС выступали, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц. Оба связывают необходимость реформирования процесса принятия решений с расширением Евросоюза.

Как пояснил Шольц, чем больше новых членов будет в Евросоюзе, тем больше станет различий между странами-участницами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения, передает Reuters. Поэтому от права вето в ряде областей, в том числе в вопросах общей внешней политики, нужно отказаться, считает канцлер. «Там, где сегодня требуется единогласие, риск, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает остальным двигаться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом», — заявил канцлер ФРГ.

В российском МИДе после прозвучавших предложений отменить в ЕС право вето отметили, что «это и есть либеральный тоталитаризм». «Либо все за, либо решение все равно будет принято», — написала в телеграм-канале представитель ведомства Мария Захарова.