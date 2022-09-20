ЕС обсудит отмену права вето на антироссийские санкции
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия внешнеполитических решений, сообщила Politico.
Согласно этому принципу, каждая страна-участница Евросоюза имеет право вето, которым может воспользоваться в том числе при согласовании антироссийских санкций. В частности, таким правом воспользовалась Венгрия, когда ЕС весной прорабатывал ограничения на российскую нефть. В том числе из-за Будапешта решение вопроса затянулось на полтора месяца. В итоге Венгрия добилась для себя особых условий и сняла вето, а эмбарго было одобрено.
Теперь же в ЕС хотят обсудить возможность отмены или ограничения права вето и заменить единогласный принцип принятия внешнеполитических решений принципом простого большинства, когда достаточно поддержки более половины государств объединения.
За отмену принципа единогласного принятия решений в ЕС выступали, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц. Оба связывают необходимость реформирования процесса принятия решений с расширением Евросоюза.
Как пояснил Шольц, чем больше новых членов будет в Евросоюзе, тем больше станет различий между странами-участницами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения, передает Reuters. Поэтому от права вето в ряде областей, в том числе в вопросах общей внешней политики, нужно отказаться, считает канцлер. «Там, где сегодня требуется единогласие, риск, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает остальным двигаться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом», — заявил канцлер ФРГ.
В российском МИДе после прозвучавших предложений отменить в ЕС право вето отметили, что «это и есть либеральный тоталитаризм». «Либо все за, либо решение все равно будет принято», — написала в телеграм-канале представитель ведомства Мария Захарова.