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Bloomberg узнал о плане «цифровизации энергосистемы» ЕС на €565 млрд

В документе описываются переход на альтернативные источники энергии и отказ от российских энергоносителей. План рассчитан на период до 2030 года
Фото: Friedemann Vogel / Getty Images
Фото: Friedemann Vogel / Getty Images

Еврокомиссия на следующей неделе представит план «Цифровизация энергетической системы», на осуществление которого до конца текущего десятилетия понадобится €565 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

План ЕС предполагает переход на альтернативные источники энергии и снижение зависимости от российского ископаемого топлива. Программа предполагает, что страны Евросоюза в 2024 году начнут предоставлять друг другу информацию о потреблении электричества, чтобы добиться большей гибкости рынка. К 2027-му планируется установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и административных зданий, к 2029 году — жилых домов. В течение следующих пяти лет предполагается установить 10 млн тепловых насосов. К 2030 году количество используемых электромобилей предлагается увеличить до 30 млн, об этом ЕК говорила еще в 2020-м.

В марте Еврокомиссия представила первый вариант стратегии отказа от российских энергоносителей — за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного газа из других источников, а также сокращения ископаемого топлива, используемого для отопления. В мае был представлен доработанный план. В нем изложены три принципа отказа ЕС от российских ископаемых источников энергии: ее экономия, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок.

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Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

В ответ на российскую военную операцию на Украине Брюссель ввел против Москвы санкции. Они коснулись в том числе энергетики: в частности, был ограничен импорт российских нефти и угля. На фоне санкций, нарушения цепочек поставок, неоднократных остановок газопровода «Северный поток» и сокращений прокачки по нему в Европе выросли цены на энергоносители и, как следствие, на коммунальные услуги. В июле страны — члены ЕС договорились с августа по март 2023 года сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

Bloomberg писал, что Еврокомиссия 28 сентября опубликует документ с мерами по борьбе с энергокризисом. ЕК планирует сократить колебания на рынке, повысить ликвидность энергорынков и снизить стоимость природного газа.

Президент России Владимир Путин в ответ на обвинения в провоцировании энергетического кризиса заявил, что Запад «перекладывает с больной головы на здоровую». По его мнению, проблемы возникли из-за политических решений, в частности из-за отказа стран Европы от долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.

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