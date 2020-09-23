Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии
События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny. Текст интервью опубликован на сайте главы украинского государства.
Зеленский считает, что уже созрели все условия для экономического и социального кризисов в стране, последствием которых могут стать потоки беженцев в Европу.
«Мы видим, что возник самый большой политический кризис за все годы независимости Белоруссии. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют свои последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Белоруссии в страны Европы», — заявил украинский президент.
По его мнению, наилучшим выходом из создавшейся ситуации стали бы честные президентские выборы. «Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа», — добавил он и подчеркнул, что в стране должен быть «диалог с обществом».
Власть, которая «заботится о своем народе», должна избегать насилия, отметил Зеленский.