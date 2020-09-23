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Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

При негативном развитии событий Европу ожидает наплыв сотен тысяч беженцев из Белоруссии, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, кризис может быть разрешен, если провести честные выборы
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny. Текст интервью опубликован на сайте главы украинского государства.

Зеленский считает, что уже созрели все условия для экономического и социального кризисов в стране, последствием которых могут стать потоки беженцев в Европу.

«Мы видим, что возник самый большой политический кризис за все годы независимости Белоруссии. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют свои последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Белоруссии в страны Европы», — заявил украинский президент.

По его мнению, наилучшим выходом из создавшейся ситуации стали бы честные президентские выборы. «Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа», — добавил он и подчеркнул, что в стране должен быть «диалог с обществом».

Власть, которая «заботится о своем народе», должна избегать насилия, отметил Зеленский.

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Фото:Миша Фридман / Getty Images

Материал дополняется.

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