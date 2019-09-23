Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
По его словам, он договорился с правительством в рамках коалиции об отказе от практики, когда российским журналистам и инвесторам запрещали приезжать в Молдавию. Это не касается конкретных случаев, когда действительно имеют место нарушения.
«Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским», — отметил он.
Додон добавил, что с правительством есть «принципиальная договоренность» проводить открытую политику по отношению ко всем.