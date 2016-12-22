ЦИК назвала первые итоги выборов губернатора во Владимирской области

После обработки 5,89% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Действующего губернатора региона-единоросса Светлану Орлову он обходит на 1,24%

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Согласно первым результатам второго тура выборов губернатора Владимирской области в гонке, обходя действующего главу региона, кандидата от партии «Единая Россия» Светлану Орлову, лидирует кандидат от ЛДРП Владимир Сипягин. Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК. После обработки 5,89% протоколов голосования Орлова заручилась поддержкой 46,58% избирателей (12029 голоса), а ее соперник — Владимир Сипягин набрал 47,82% (12348 голоса).

Закрытые экзитполы, которые проводились для штаба Орловой, весь день показывали, что кандидаты идут впритык друг к другу, рассказали РБК два собеседника, знакомых с содержанием опросов. Данные колебались от 28% до 32%, разница между кандидатами составляла порядка одного процента — то в пользу Орловой, то в пользу Сипягина, сказали источники РБК. При этом порядка 40% опрошенных отказывались отвечать на вопрос о том, за кого они отдали голос.

Выборы губернатора Владимирской области состоялись в регионе 23 сентября. Явка к 18:00 мск, по данным ЦИК, составила 33,28%. В первом туре выборов, который состоялся 9 сентября, в единый день голосования, Орлова набрала 36,42% голосов, за Сипягина тем временем проголосовали 31,36% жителей региона.​

После этого Владимирскую область посетил начальник управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, а сама Орлова записала видеообращение к избирателям, где обратилась к ним «по-человечески». Результаты первого тура она назвала «неожиданными» и пообещала в будущем исправить свои ошибки.

За три дня до второго тура, 20 сентября, источники РБК в региональном отделении «Единой России» сообщили, что основному противнику Орловой на выборах — Сипягину — единороссы предложили занять пост вице-спикера заксобрания области — туда Сипягин также баллотировался 9 сентября (выборы проходили в единый день голосования, в предыдущем составе заксобрания Сипягин занимал должность председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию). Однако сам кандидат в губернаторы, комментируя затем РБК информацию о поступившем ему предложении, назвал эти данные дезинформацией.

При этом знакомый с ситуацией источник РБК отмечал, что между штабами кандидатов от «Единой России» и ЛДПР шли переговоры. А собеседник РБК, близкий к Кремлю, прежде сообщил, что ЛДПР пытается договориться с администрацией Владимирской области о политической сделке перед вторым туром выборов.

В ЛДПР тем не менее, реагируя на эти данные, заявили, что снимать своего кандидата с выборов во Владимирской области не планируют. «Мы нигде не отказываемся от участия в выборах, везде наши кандидаты идут до победного конца, мы ничего не сдаем — ни выборы губернатора в Хабаровском крае, ни во Владимирской области», — утверждал лидер партии Владимир Жириновский.